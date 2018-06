Miss Universe se stala Australanka

Modrooká blondýnka Hawkinsová z Austrálie je modelkou a choreografkou a mezi její vášně patří moře a surfování.

Na dalších místech bodovaly krásky z Latinské Ameriky a Karibiku. Čtvrtá skončila Yamina Gonzálezová z Paraguaje, pátá Danielle Jonesová z ostrovního státu Trinidad a Tobago.

Porota, v které zasedla i česká topmodelka Petra Němcová, vybírala z 80 dívek zastupujících státy pěti kontinentů. Přímý přenos soutěže mohli ve středu kolem 05:00 SELČ sledovat diváci ve 150 zemích světa.

Váchová měla šanci

Podle prvních odhadů měla šanci na úspěch i česká reprezentantka Lucie Váchová. "V tipovací soutěži se umístila v první patnáctce," řekla Jana Dvořáková z agentury Miss Models. Dodala, že Váchová měla dobré ohlasy od poroty i novinářů, kteří třítýdenní přípravy na finále sledovali. Úspěchem pro českou krásku by bylo umístění do desátého místa. Vloni na Miss Universe skončila naše zástupkyně Kateřina Smržová sedmá.

O dobré pozici Váchové svědčilo i to, že byla spolu s třemi dalšími dívkami vybrána pro fotografování na Galapágách. "Byl to nejúžasnější výlet, na který budu do smrti vzpomínat. Vybrali jen čtyři holky. Kromě mě ještě miss Kolumbie, Angoly a Aruby. Na jednom ostrově byli samí tuleni, na dalším želvy, pak ještěři... Připadala jsem si jako v zoo," napsala do Česka loňská česká miss.

Za Lucií na soutěž Miss Universe přiletěli i rodiče, kteří zůstali až do finále. Váchová se z Jižní Ameriky vrácí 3. června.

První dojmy

Lucie odletěla v úterý 11. května ráno. Z Caracasu do ekvádorského hlavního města už s ní letěly v letadle další tři delegátky soutěže. Sotva se dívky stačily rozkoukat, začalo se zkoušet na finále. "Jsou tu o sto procent krásnější holky, než byly na podzim v Číně na Miss World. Úplně nádherná je Miss USA," napsala Váchová v prvním mailu o pětadvacetileté vysokoškolačce Shandi Finnesseyové. - více o miss USA zde

Nemusím být dokonalá

Dvorní návrhářka missek Beata Rajská dodělávala Luciiny nejdůležitější večerní šaty na poslední chvíli. "Hledala jsem inspiraci na latinskoamerických webových stránkách, párala kanýr a přišívala peří," řekla Rajská. Podle módní návrhářky je tato soutěž na rozdíl třeba od Miss World víc o módě, než o dokonalosti soutěžících "barbín".

Lucčiny hlavní večerní šaty byly růžové, odvážně průsvitné a poseté drobnými kamínky. Díky zkušenostem z Číny, kde byla vloni na podzim na Miss World, už věděla, že se nemusí usmívat úplně pořád. "Nemusím vypadat stále dokonale. Minule jsem si myslela, že nás porota pořád všude sleduje, ale pak jsem pochopila, že to tak vůbec není. Budu se tím pádem cítit uvolněněji," uvedla Váchová těsně před odletem do Ekvádoru. Kromě desítky moderních a sexy šatů - více zde si Lucie odvezla také unikátní více než 60 let starý vlčnovský kroj. - více zde

Hned po návratu začíná devatenáctileté studentce příbramského gymnázia svatý týden, volno na maturitní přípravu. Po ní chce Lucie zkusit přijímačky na právnickou fakultu. "Zajímá mě dějepis, nejvíc novověk 20. století a také válečná literatura," zdůvodňuje výběr vysoké školy.