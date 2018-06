Nejpřitažlivější doktor světa přiznal, že randí s Miss Universe

Na nejpřitažlivějšího doktora světa, který se věnuje osteopatii, měly zálusk ženy po celém světě. Jeho srdce ale patří krásné Miss Universe.



O jejich vztahu si lidé začali šuškat poté, co se Mikhail pochlubil jejich společnou fotografií. Sám lékař pak jejich vztah oficiálně potvrdil.

„Ano, chodím s Piou. Je to nový a pohádkový vztah a jsem velmi zvědavý, jak se bude vyvíjet. Nemohu se dočkat, jsem nadšený,“ sdělil spokojený doktor magazínu Wonderwall.

Filipínka se ke vztahu zatím nevyjádřila. Na svůj profil na sociální síti ale umístila společnou fotografii. Zdá se, že si vztahem oba dva splnili sen. Pia si přála za muže lékaře a Mikhail toužil mít po svém boku zase chytrou krásku.

„Pia si také přála být lékařkou. Ale pak zjistila, že nesnese pohled na krev. Místo studia medicíny se tak rozhodla, že se pokusí prorazit v modelingu. Nakonec vyhrála Miss Universe,“ sdělil její blízký přítel.

Mikhail prozradil, že se mu radikálně změnil život poté, co se stal Nejpřitažlivějším doktorem světa. „Býval jsem docela plachý člověk. Ale to se změnilo. Lidé mě poznávají na ulici, oslovují mě a žádají mě o fotografie. Je to něco, co jsem nikdy předtím nezažil,“ sdělil magazínu People.

Stejně to má i Pia, která už si dávno zvykla na to, že ji lidé poznávají na každém kroku. Zdá se tedy, že jsou s Mikhailem dokonalý pár. Nemuseli by na sebe žárlit a oba dva by mohli mít pochopení pro svou práci.