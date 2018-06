OBRAZEM: Kroje na Miss Universe netáhnou, vedou bláznivé kreace

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová se rozhodla na Miss Universe do Moskvy nevzít tradiční moravský kroj. Vzala si šaty, které víc připomínají mažoretkový kostým. Od některých za to sklidila kritiku. Co však předvádí většina soutěžících v Moskvě, nemá s tradičním národním krojem nic společného.