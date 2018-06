Miss Universe: krása, IQ, vystupování

Jako zjevení v té době musela působit účast 22leté Indky Indrani Rahmanové, která byla vdaná, napůl muslimka a matka pětileté dcery.



Královna Venezuela



Několik let nato vítězily hlavně Američanky, Švédka a Francouzka, Japonka a jihoamerické krásky. Ty ostatně soutěžím kralují dodnes - nejúspěšnější zemí podle počtu vítězek a nominací je v posledních 20 letech Venezuela, které se tak začalo přezdívat "továrna na krásu".

Ještě v roce 1955 však biskup Francisco Berkman varoval, že účastnice soutěže se dopouštějí "zvláštního hříchu", takže katolická Panama raději odvolala účast. Horkou kandidátkou v roce 1960 měla být Polka Marzena Malinowská, která prošla úspěšně výběrem mezi domácími kráskami. Nakonec však z letadla v Los Angeles nevystoupila. Polská strana nepodala žádné vysvětlení. Revoluční rok 1968 nemohl nepoznamenat ani soutěže krásy.

Mezi vítězkami a finalistkami do té doby figurovaly dívky různých ras, ale dosud mezi nimi chyběla černoška. Když konferenciér Bob Barker představil Anne Marie Braafheidovou z Curacaa jakožto "prvotřídní učitelku hovořící pěti jazyky", v publiku to zašumělo. V dálce stále ještě doznívaly výstřely, které o pár měsíců dříve skolily Martina Luthera Kinga. Anne Marie nakonec skončila druhá.



Politika z úst krasavic



Právě tehdy začal proces, který vrcholí dnes, o několik desítek soutěží později. Totiž rostoucí důraz na to, aby dívky byly nejen krásné, nýbrž dokázaly dávat také inteligentní odpovědi. Často jsou přitom dotazovány na politickou situaci ve svých zemích. Snad to souvisí i s tím, že Miss Universe přestala být v roce 1972 hlavně americkou záležitostí a organizátoři začali pořádat soutěže ve všech zemích světa.

Rina Messingerová z Izraele, Miss Universe z roku 1976, se ještě mírnila: "Nejsem politik. Myslím, že moje volba ukáže lidem, že Izrael má také jinou tvář než válečnou." Janelle Commissiongová z Trinidadu, první černá vítězka soutěže, prohlásila: "Doufám, že moje vítězství otevře lidem oči - černým i bílým." A na adresu prezidenta Idiho Amina, hrdlořeza z Ugandy, pak prohlásila: "Proč dělá takové věci?" Příští rok sice vyhrála běloška z Jižní Afriky, ale ujišťovala, že by ji "v žádném případě nevadilo vdát se za černocha".

Dnes již patří politické názory k povinné výbavě každé kandidátky. Miss Jugoslávie a miss USA se v roce 1999 hrdě označovaly za přítelkyně (zatímco americké bomby pršely na jugoslávská města). Přátelství obou dívek bylo o to pozoruhodnější, že Ana Karičová je Srbka pocházející z Kosova, malého území na jihu, kvůli němuž obě země vedly válku. Zhruba ve stejné době se miss Izraele stala žena arabského původu Rana Raslanová, která své jmenování označila za "průlom ve snaze o usmíření" mezi Palestinou a Izraelem.



Strategie tří B



Zapadá to do nové linie, kterou na konci 90. let vyhlásili současní tvůrci soutěže, agentura Miss Universe Organisation. Tu od roku 1996 vlastní americký majitel nemovitostí, hotelů a kasin Donald Trump, známý svou zálibou v modelkách. Exkluzivní práva na přenos závěrečného ceremoniálu, který na celém světě sleduje až sto milionů lidí, zase disponuje NBC/Telemundo. Marketingoví ředitelé vyhlásili strategii "tří B", což je zkratka pro "Beauty, Brain and Behaviour" (krása, inteligence a vystupování).

Namísto mladých dam s perfektním účesem a v drahých róbách od Armaniho mají dostat zelenou "důvtipné, vyspělé a cílevědomé ženy", které budou ve světě propagovat "nové ženské role". V praxi to vypadá tak, že agentura s adeptkami na titul podepíše "exkluzivní smlouvu", na jejímž základě vítězka obdrží asi 200 tisíc dolarů a poté se celý rok věnuje projektům, které pro ni agentura připraví. Miss Universe v současné době nejčastěji objíždějí nemocnice, bojují proti šíření AIDS a navštěvují různé charitativní nadace.

Když by snad chtěla Miss Universe smlouvu porušit - a ta obsahuje i zákaz vydělávat na svých snímcích bez svolení agentury - může jí být titul odebrán. Doposud se to stalo pouze jednou. V roce 2002 byla zbavena koruny Ruska Oxana Fjodorovová, neboť se tajně vdala. Její titul v takovém případě přebírá druhá soutěžící v pořadí, tedy "vicemiss". Ať již si tedy organizátoři myslí o nových ženských rolích cokoli, těhotenství (ale například ani přibývání na váze) mezi ně zjevně nepatří. Strategie "tří B" přitom nevylučuje, aby žena podstoupila třeba plastickou operaci.



Pro většinu je to soutěž krásy



Aať se organizátoři snaží dát svému projektu punc moderní emancipace (to druhé a třetí ze "tří béček"), pro většinu obyvatel planety zůstává Miss Universe přece jen soutěží krásy (tedy první béčko). Z vítězek se v domovských zemích nezřídka stávají národní hrdinky. Po Wendy Fitzwilliamové (Miss Universe 1998) byla v rodném Trinidadu pojmenována ulice, městský park, nemocniční pavilon a dostala se i na poštovní známky. V. S. Naipaulovi, nejznámějšímu spisovateli v Trinidadu, se nikdy nic podobného nepodařilo.

Miss Universe 1981 Irene Saezová Condeová v roce 1999 šokovala svět tím, že se rozhodla kandidovat na prezidenta. Neuspěla. Možná ke škodě všech Venezuelanů. Zvítězil Hugo Chávez. Avšak kariéry "slečen vesmíru", jak by se dal titul Miss Universe také přeložit, většinou končí dobře. Armi Kuuselová se v roce 1952 stala členkou vítací delegace na olympijských hrách. Potom se vdala za bohatého obchodníka a porodila pět dětí. Po jeho smrti se vdala za dalšího bohatého obchodníka a dnes se věnuje charitě v Kalifornii. Tedy na místě, kde to celé začalo.

Posledních pět miss



2000

Lara Duttaová

Miss Indie

Dostala roli ve filmu a působí jako vyslankyně dobré vůle při OSN



2001

Denise Quionesová

Miss Portorika

Chce se stát zpěvačkou, už vydala svou první nahrávku



2002

Justine Paseková

Miss Panama

Kromě modelingu jezdí po světě a přednáší o historii a kultuře své země



2003

Amelia Vegová

Miss Dominikánské republiky

Touží být zpěvačkou. Její strýc je slavný zpěvák Juan Luise Guerra



2004

Jennifer Hawkinsová

Miss Austrálie

Se svou rodinou jezdí pod stan, s otcem sleduje fotbalové přenosy



PERLIČKY Z LETOŠNÍ SOUTĚŽE



* Jednou z cen pro vítězku byl křišťálový lustr od firmy Preciosa z Jablonce nad Nisou. Mezi oficiální partnery se tak poprvé zařadila firma ze střední a východní Evropy.

* V porotě zasedla i třiadvacetiletá česká topmodelka Petra Němcová z Karviné, která proslula pózováním v plavkách pro titulní stranu časopisu Sports Illustrated.

* Mezi dalšími porotci byla americká zpěvačka Paula Abdulová, herečka Bo Dereková, Miss Universe 1998 Wendy Fitzwilliamová, mexická topmodelka Elsa Benitezová či hudebník Emilio Estefan.

* Jeden z porotců, Kwame Jackson, byl naopak ještě před soutěžním večerem z poroty vyloučen, protože podnikl zakázanou návštěvu hotelu, v němž byly ubytovány soutěžící. Prý netušil, že se to nesmí.

* Soutěž krásy provázely sociální protesty ekvádorských indiánů a ekologů, kteří Miss Universe považovali za "pokryteckou frašku, jež se snaží zamaskovat bídu v zemi".

* Spolumajiteli soutěže Miss Universe jsou Donald Trump a televizní společnost NBC, která dvouhodinový přenos zprostředkovala půldruhé miliardě diváků ze 150 zemí světa.