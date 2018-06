Miss Universe je pro krajany moc sexy

Kanadská miss měla na akci poblíž Toronta ukázat své vznosné ženství, které má být nejdokonalejší v celém vesmíru, namísto toho ale Natalii zbyly oči pro pláč. „Byla to jako rána nožem do srdce,“ řekla ke zrušení svého účinkování ruská rodačka Glebová, která vystudovala na University of Toronto.

Třiadvacetiletá modrooká kráska byla z akce odvolána bez jakéhokoliv vysvětlení. „Je to celé tak hloupé. Všude, kde jsem byla, jsem se dočkala úžasného přivítání i od politických špiček. Jenže ve své domovině?“ povzdychla si Miss Universe.

„Skutečně si nemyslím, že by byl titul Miss Universe nějakým stereotypem nebo dokonce sexuálním stereotypem,“ hájí se Natalie, která si titul Miss Universe vybojovala na konci letošního května v Bangkoku.

Kanadští místní úředníci jsou ovšem neoblomní. Ženskost a elegance Glebové je pro ně jasným případem sexuální stereotypizace u žen, což nemohou dopustit. Místní předpisy totiž zakazují aktivity, které by degradovaly ženy a muže prostřednictvím sexuální stereotypizace. Zakazují také vystavovaní dokonalých těl na odiv.

Rozhodnutí šokovalo také organizátory prestižní soutěže Miss Universe. „Jde o přísné dodržování místních nařízení. Za těchto podmínek vám mohu říct, že se naše soutěž krásy nikdy neuskuteční v Torontu,“ dodala Paula Shugartová, prezidentka organizace, která pořádá Miss Universe.