Novou Miss Universe je Jihoafričanka, Češka do finále neprošla

Dvaadvacetiletá Nelová-Petersová, čerstvá absolventka obchodního managementu, získala kromě jiných darů roční plat a nebo roční pronájem luxusního bytu v New Yorku. Jihoafričanka, která se měsíc po zisku domácího titulu stala obětí únosu a ozbrojenci ji drželi v zajetí, nyní pomáhá ženám cvičit se v sebeobraně.

Česká zástupkyně Michaela Habáňová se do finále nedostala. „Udělala jsem maximum pro to, abych Českou republiku reprezentovala co nejlépe. Moc jsem si to tu užila, byl to nádherný čas a jsem vděčná, že jsem to díky vítězství v České Miss mohla zažít,“ řekla.



Letošního ročníku se zúčastnilo 92 soutěžících, což je podle agentury AP rekordní počet. Poprvé své zástupkyně vyslaly také Kambodža, Laos a Nepál.

Účastnice soutěže byly podle nového systému hodnocení rozděleny do skupin podle regionů. Čtyři dívky z každé skupiny pak měly zaručený postup do užšího výběru. Mezi závěrečných deset soutěžících se dostaly ještě krásky z USA, Venezuely, Filipín, Kanady, Španělska, Brazílie a Thajska.

Předchozí Miss Universe byla Francouzka Iris Mittenaereová.