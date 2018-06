Češka o nové Miss Universe: S nikým se nebavila a šla tvrdě za vítězstvím

„Bylo tu mnoho nádherných holek, většina byla pohodových a přátelských, ale byly tu samozřejmě některé, které chtěly nesmírně uspět a šly si za tím přes mrtvoly. Hlavně Kolumbie, Island a Jižní Afrika, pro které je to životní sen a skoro s nikým se nebavily. Přála jsem to nejvíc soutěžící z Austrálie a Německa, byly skvělé,“ prohlásila Michaela Habáňová, která se do finálové šestnáctky nedostala.

„Udělala jsem maximum pro to, abych Českou republiku reprezentovala co nejlépe. Moc jsem si to tu užila, byl to nádherný čas a jsem vděčná, že jsem to díky vítězství v České Miss mohla zažít. S blížícím se finále samozřejmě přicházela nostalgie, že to vlastně všechno brzy skončí.“

Podle České Miss 2017 byly přípravy na finálový večer v Las Vegas opravdu náročné. Američtí organizátoři nechtěli nic ponechat na náhodě a hodně se vše nacvičovalo.

„Měly jsme skvělou, profesionální, ale zároveň přísnou choreografku a tréninky a přípravy na finále byly poměrně náročné. Byl to neskutečný dril, dívej se na kameru, na porotu, špatně, znovu… byla to dřina. Od rána do večera jsme nacvičovaly,“ řekla Michaela, která si na soutěži našla i kamarádky.

„S holkami to bylo super a už nyní plánujeme, kdy se znovu potkáme. Pozvala jsem je do České republiky na Silvestra, tak jsem zvědavá, kolik jich přijede, protože jich mnoho řeklo, že by to bylo perfektní a přijedou rády. Moc ráda se se všemi znovu uvidím, i když si nejsem jistá, kolik se jich vlastně k nám domů vejde.“

Česká Miss 2017 Michaela Habáňová v národním kostýmu, který symbolizuje lidový kroj a je nazvaný „My Czech Dream“ (můj český sen).

Některé dívky prý měly kvůli soutěži problémy. Jejich krajanům se například nelíbilo, že šly promenádu v plavkách.

„Egypťané prý kvůli plavkám hodně nadávali. Po 45 letech soutěžila na Miss Universe také holka z Iráku, která po tom, co se stalo, začala mít i zdravotní problémy. Určitě z psychiky. Prvně se vyfotila se soutěžící z Izraele a hned se zvedla vlna nevole a všichni to začali kritizovat. Dokonce jsem slyšela, že kvůli tomu, že šla v plavkách, byli její rodiče vystěhovaní ze státu. Takže jsme se jí všichni snažily průběžně pomoci, aby na tom nebyla tak špatně. Ale bylo vidět, že ta situace pro ni byla nesmírně náročná,” uvedla Michaela Habáňová.

Letošního ročníku se zúčastnilo 92 soutěžících. Miss Universe 2017 se stala Demi-Leigh Nelová-Petersová z Jihoafrické republiky. Druhá skončila Kolumbijka a třetí Jamajčanka.