Novou Miss Universe je kráska z Venezuely, Kratochvílová je Bond Girl

Vítězku korunovala loňská Miss Universe, jednadvacetiletá Olivia Culpová ze Spojených států. Druhé místo obsadila kráska ze Španělska a na třetí příčce skončila reprezentantka Ekvádoru.



O korunku se v Crocus City Hall ucházelo 86 krásek z celého světa.



Gabriela Kratochvílová však neodjíždí z ruské metropole s prázdnou, odváží si šerpu a titul Bond Girl, který získala díky divákům Yamamay Swimsuit Competition na Fashion Week.

"Finálový večer a celý pobyt na soutěži v Moskvě byl pro mě jedním z největších zážitků v životě. Byla to práce a velmi cenná zkušenost. Uspěla jsem především sama u sebe. Je to právě rok, co jsem uspěla na castingu v Jihlavě a děkuji České Miss za neuvěřitelný rok a za šanci, kterou jsem dostala," řekla ke své účasti Kratochvílová.



"Gabrielin výkon jsme po celou dobu sledovali a děkujeme jí za skvělou reprezentaci České Miss a České republiky. Těšíme na Gabrielin návrat a její účast na castinzích desátého ročníku České Miss, které startují už 23. listopadu," uvedla Jitka Bělušová, výkonná ředitelka agentury M Marketing, která je držitelem licence soutěže Miss Universe v České republice.

Krátkovlasá Češka, kterou nebylo možné na akcích v rámci soutěže přehlédnout, sbírala body před soutěží i v jejím průběhu také na mnoha fanouškovských stránkách, kde se umísťovala na vysokých příčkách.

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová na Miss Universe v Moskvě

O Miss Universe Miss Universe je mezinárodní soutěž krásy konaná každoročně od roku 1952. Pořádá ji Miss Universe Organization, která sídlí v New Yorku a jejími spoluvlastníky jsou televizní stanice NBC a Donald Trump. V Rusku se soutěž konala vůbec poprvé.



Podle reakcí blogerů Miss Universe si česká kráska získala všechny svojí přirozeností, otevřeností a šarmem. Svůj pohybový talent mohla ukázat ve velkém finále při tanečních číslech, kde ji choreografka umísťovala do přední řady.

Finálovému večeru předcházely tři týdny focení, zkoušek a účasti na akcích. Kratochvílová si prohlédla Moskvu, vhazovala buly při zápase KHL a přinesla tak štěstí týmu HC Lev Praha. Navštívila dětskou nemocnici a byla vybrána mezi 10 finalistek, které se s úřadující Miss Universe Olivií Culpovou účastnily večeře ve vyhlášené restauraci Nobu.

Jako národní dar přivezla do Ruska náhrdelník od společnosti Šenýr Bijoux v národních barvách, který byl vydražen na charitativní aukci. Svým soupeřkám v soutěži přivezla přívěsky od společnosti Šenýr Bijoux ve tvaru srdíčka pro štěstí.