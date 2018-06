Už 15 let nemáme na svatbu čas, říká někdejší miss Terezie Dobrovolná

Vidíme vás ve společnosti po dlouhé době. Jak se vám daří?

Mám se tak nějak mateřsky a jako žena v domácnosti plně vytížená. A vůbec si nestěžuji. Mám dvě skvělé děti a výborného partnera, takže děkuji za optání, mám se dobře.

Ve vztahu s podnikatelem Davidem Beranem jste už patnáct let. Chcete být stále mladá, že se k oltáři nehrnete?

Pokud by to tak bylo, tak se určitě nevdám. Ne, ono je to úplně jednoduché. Léta běžela a máme toho tolik co na práci a je pořád tolik věcí, co dělat, můj partner navíc nerad něco organizuje, na veškerou organizaci doma jsem já, takže bych nerada organizovala svou vlastní svatbu.

Takže vám přišlo hloupé, abyste o ruku žádala vy…

Zasnoubená jsem v podstatě patnáct let, jenom jsme neudělali ten poslední krůček. My to ale opravdu neřešíme. V tom vztahu nezáleží, jestli jste partneři nebo manželé. Záleží na tom, že na vztahu pracujete a že jste vůči sobě tolerantní. To jsou prostě ty věci, díky kterým jsme spolu patnáct let, což teda taky zní neuvěřitelně, ale doufám, že to takhle bude ještě pěkně dlouho.

V Karlových Varech jste se po dlouhých letech objevila na přehlídce Beaty Rajské. Jak je to dlouho, co jste naposledy předváděla?

Myslím, že to bude víc než deset let.

Byly obavy, abyste to zvládla, nebo?

Samozřejmě jsem měla velkou trému, protože z toho člověk vypadne, ale byl to můj dárek a poděkování Beatce, kterou beru za hrozně fajn ženskou, která byla u toho, když jsem se stala Miss ČR, určité modely jsem pro ni předváděla. Dnes to byla recese, žert.

Miss ČR 1997 Terezie Dobrovolná, majitel luxusních klenotnictví Fikret Osmanovič a návrhářka Beata Rajská na přehlídce v Karlových Varech

Momentálně jste tedy ženou v domácnosti. Bude to tak stále, nebo plánujete realizovat své další pracovní sny?

Studovala jsem psychologii i učitelství angličtiny, strašně ráda bych jednou učila, ale nevím, jestli k tomu budu mít příležitost. Jazyky se učím všeobecně ráda. Teď jsem oprášila ruštinu a chystám se na španělštinu. Co mě navíc nesmírně baví a co spoustu let dělám, je interiérový design, ve kterém bych se ráda vzdělávala.

A plány na léto už máte?

Léto bude hodně tenisové, neboť naše starší dcera hraje tenis a každý druhý víkend je tenisový turnaj. Věnujeme tomu hodně času, protože ji v tom chceme podpořit, takže dovolenou plánujeme podle toho, kde zrovna hraje.