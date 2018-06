Miss Tereza Chlebovská vyměnila mola za fotbal

Televize Prima se s Terezou Chlebovskou dohodla prozatím na spolupráci jen v rámci Ligy mistrů. Není ale prý vyloučeno, že bude spolupráce v budoucnu pokračovat.

Před kamerou jste se už objevila ve filmu Martin a Venuše. Práce reportérky je však trochu jiná. Jaký to pro vás byl zážitek?

Nebudu skrývat nadšení a euforii, která ve mně právě v těchto chvílích je. Od příletu tady do Manchesteru to pro mě byl jeden velký zážitek, který vyvrcholil mými vstupy na Prima Cool, a samozřejmě zápasem.

Měla jste trému?

Ač se to nemusí zdát, jsem velká trémistka. Na druhou stranu jsem ale i bojovník, který si nenechá jen tak něco líbit, takže se proti trémě snažím bojovat a hlavně jí nepodléhat.

Jaké byly reakce vašeho okolí?

Reakce byly naprosto skvělé! O mé premiéře totiž věděli pouze rodiče, kteří mě celou tu dobu podporovali a povzbuzovali. Pro ostatní to bylo překvapení a musím říct, že jejich ohlasy, které se ke mně dostaly, byly moc milé.

Co vlastně vy a fotbal?

Nikdy bych nechtěla dělat něco, k čemu bych neměla jakýkoliv vztah. Vyrostla jsem ve sportovní rodině. Taťka dělal atletiku, hrál fotbal a později se z něj stal fotbalový rozhodčí. Od dětství jsme tak s rodinou trávili víkendy po fotbalech a povzbuzovali toho "černobílého pána" na hřišti. No a jelikož má v rodině jen a pouze dcery, tak někdo se potatit prostě musel.

Který hráč je pro vás ten nej?

Těžko říct, je mnoho hráčů, kteří dosahují úctyhodných kvalit a pomalu se blíží k oné fotbalové dokonalosti. Třeba při středečním zápase byl na hřišti pro mě jasnou jedničkou Ribery. Obecně se mi ale líbí styl a bojovnosti Messiho.