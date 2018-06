Miss Chlebovská: Češky nemůžou vyhrát dvě soutěže krásy v jeden rok

"Nikdy neříkej nikdy. Ale nemyslím si, že je úplně reálné, aby dvě světové soutěže v jeden rok vyhrály dvě slečny ze stejného státu. Nicméně se budu snažit podat co nejlepší výkon," řekla iDNES.cz Tereza Chlebovská.

Kráska před světovým finále neměla žádnou speciální přípravu, jen se snažila zdokonalit v angličtině a pečlivě vybírala šaty. Do Spojených států si poveze róby z dílny návrháře Lukáše Lindnera. "Budou to čtvery dlouhé večerní šaty a několikery koktejlky."

"Modely Lukáše Lindnera doslova miluji. Navíc jsme kamarádi, proto když jsme se rozhodovali, kdo by mi měl ušít garderobu na Miss Universe, neváhala jsme ani minutu. Doufám, že mi jeho fantastické modely zdůrazňující ženskost pomohou zabodovat," řekla modelka.

Přestože výhra v České Miss stála brunetku soukromí, pozitiva zatím převažují. "Dalo mi to nespočet zkušeností, kontakty. Vyzkoušela jsem si třeba hraní ve filmu, k tomu se člověk jen tak nedostane. Točila jsem reklamy, dělala jsem charitativní věci a to mě hodně naplňuje. Když člověk pomůže někomu, kdo to potřebuje," míní Tereza, která přiznala, že je momentálně opět bez partnera.

Na přítele by neměla čas kvůli povinnostem, stejně tak musela přerušit studium na vysoké škole a stopku zatím dostal také její sen o zpívání.

"S tím to teď vypadá bledě. To nechávám také zatím trošku otevřené. Spíš se teď soustředím na povinnosti, které jsou na mne kladeny díky výhře v České Miss. Co bude za rok, uvidíme. Třeba se k tomu zpívání přece nějak dopracuji," dodala kráska.

