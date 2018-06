Miss Taťána: 3, 2, 1, start! Do nového života

K dokonalosti chybí jen pár maličkostí - kupříkladu odvážná v názorech zatím moc není: „Koho budu volit? Musím se poradit s rodinou...“

* Na soustředění finalistek Miss v Tunisku byl i plastický chirurg Jan Měšťák. Měl k vám výhrady?

Vůbec ne. Říkal nám, že není nad přirozenost.

* Nabádal vás, abyste k němu na operaci nikdy nechodily?

Skoro to tak vypadalo. Říkal, že když tělesný nedostatek není spojený se zdravotními problémy, tak bychom plastiku vyhledávat neměly. A já hlavně doufám, že nic takového nepotřebuju - kdybych se sebou nebyla spokojená, tak bych do Miss nešla. Každý člověk je krásný, každý má svou individualitu. Tak proč se měnit? Mě to tedy neláká.

* A co třeba návštěva tetovacího salonu, ta vás láká?

Taky ne. Mně se tetování na ženské ani nelíbí. Když si představím, jak mi jednou zestárne kůže... Měla bych strach z toho, jak to jednou bude vypadat.

* Není to ve vaší generaci menšinový názor?

Každému se líbí něco jiného, ale když jsme si o tom povídaly s ostatními finalistkami, tak měly většinou stejný názor. Něco jiného je třeba piercing - ten jsem si nevyndala z pupíku ani při finále, protože to je součást mě. Ta náušnice se mi líbí, neměla jsem kvůli ní nikdy zdravotní problémy, tak nevím, proč ji sundávat.

* V porotě Miss je spousta starších lidí. Není jejich pohled na dívčí krásu tak trochu zastaralý?

Možná. Ale v téhle soutěži nejde jenom o krásu, to by bylo hrozně jednoduchý.

* O co tedy jde? Vždyť jste v přenosu mluvila sotva půl minuty...

Jde i o to, jak ta holka působí na lidi, jestli je sympatická, komunikativní... Podle mě musí z vítězky vyzařovat mnohem víc než krása. Porotci mohli za týden v Tunisku zjistit, která z nás je jaká, a pak si byli při verdiktu jistější.

Přítel je šťastný jak blecha

* Pro kluky své generace jste taky miss, nebo vás už některý odmítl?

Tak to se mi ještě nestalo. Ale já nechci, aby se lidi dívali jen na to, jak vypadám. Nezaujal by mě chlap, který by mi hned napsal: „Hele, nezačneme spolu chodit?“ Ne. Já potřebuju vědět, že je tomu klukovi příjemné povídat si se mnou o problémech, vyměňovat si názory.

* Když vezmeme vašeho chlapce, jak dlouho jste se s ním oťukávala?

Asi dva měsíce, teď už spolu chodíme tři a půl roku. Je to jediný kluk mého života.

* Vida. To jste si spolu začali ještě v době, kdy jste byla pod zákonem.

Naše sblížení přišlo přesně v době, kdy už to bylo v pořádku a legální. Bylo mi patnáct a čtvrt.

* Je přítel z vašeho vítězství v Miss nešťastný?

Naopak. Šťastný jak blecha, stejně jako já. Vždycky mě podporoval.

* Jak se mu při finále líbilo, že tancujete svůdný tanec s cizím mužem?

Kdyby ho štvalo tohle, to by mu musela vadit i promenáda v plavkách nebo přehlídka v krátkých šatech. Víte, já se modelingu věnuju delší dobu, takže třeba na delší odloučení jsme si už zvykli. Loni v létě jsem například byla jako modelka šest týdnů v Japonsku, a když jsem se vrátila, tak jsem měla pocit, že si jeden druhého vážíme víc. Že nás to posílilo.

* Když už se vám začalo dařit jako modelce, proč jste se ještě hlásila na Miss? V Japonsku už jste si musela vydělávat slušné peníze...

V Japonsku šlo o zkušenost. Mohla jsem být sama na druhém konci světa, zdokonalovat se v jazyku. Peníze tam byly taky příjemné, ale tolik o ně nešlo. A na Miss jsem se hlásila, abych dokázala, že na to mám. Nejen, že dobře vypadám, ale že ani nejsem hloupá.

* Baví vás kulturní vložky, které patří k soutěžím Miss? Třeba Helena Vondráčková?

Vondráčková? Ale to je u nás přece celebrita pro všechny generace.

* A její Dlouhá noc se líbí i dnešním osmnáctiletým holkám?

Líbí. Ona vypadá čím dál líp a hlas má krásný. Je mi sympatická.

* I Janek Ledecký by už mohl být vaším otcem.

Ale je to příjemný chlápek a jeho muzika se mi líbí. Když ho slyším v rádiu, nepřepínám.

* Byla jste někdy fanatickým fanouškem nějakého umělce?

Hodně ráda mám herečku Marilyn Monroe. A ze zpěváků jsou to takové ty nehynoucí ikony jako Madonna nebo Michael Jackson, i když jsem jejich plakáty fanaticky nevylepovala.

* Když jsme u Jacksona, tak jsem si vzpomněl - vy jste prý už kdysi vyhrála dětskou Miss mléko.

Ano, bylo mi tenkrát deset. Sama jsem to tehdy chtěla zkusit a vyšlo to. Trošku jsem získala sebevědomí, začala se o modeling víc zajímat a ve čtrnácti jsem se do něj vrhla.

Nahá se nevyfotím. Nikdy

* Teď máte spoustu možností. Například Helena Houdová sice vyhrála Miss, ale pak odjela do Spojených států, nikomu se svým titulem nechlubila a začala dělat kariéru modelky od začátku.

Vím. Když jste miss, tak to ještě neznamená, že v zahraničí nemusíte chodit na castingy - v Americe jsou všichni na stejné startovní čáře. Ale já bych se asi jen tak nesebrala, abych tam zkoušela štěstí. Jenom kdyby mě oslovila agentura: Přejeme si, abys tam odjela pracovat. To bych se nebránila, protože cestuju ráda.

* A přítel?

Třeba by jel se mnou.

* Jinou cestou jde Michaela Salačová - ta dělá modeling jen okrajově a naplno jezdí jako dýdžejka po klubech.

Je to její svět. Hlavně, že je se sebou spokojená. Taky se nechci věnovat jen modelingu, hlavně musím dokončit školu. A potom pokračovat na vysoké.

* Co byste tedy ráda dělala třeba za tři roky?

Jako miss nebo modelka bych nechtěla být zapomenuta, ale zároveň bych ráda zvládala třeba studium žurnalistiky.

* Teď vám nabídnu ještě třetí vzor -Diana Kobzanová je takový večírkový typ, který se občas připomene skandálem.

Skutečná osobnost nepotřebuje skandály k tomu, aby ji bylo vidět. Každý na to má právo, ale třeba já bych se nenechala nahá fotit nikdy. Kvůli sobě samé. Za žádné peníze.

* Dá vám udržování krásy hodně práce?

Zatím ani ne, s přibývajícím věkem to bude horší. Ale teď ještě nemusím celý den myslet na to, co na sebe, jak se nalíčit a co si dát k jídlu. Jenom se snažím jíst pravidelně, v menších porcích a nepřehánět to večer.

* S mejdany?

Ne. S jídlem. Mejdany jsou pro mě relaxace.

Na děti nespěchám

* Zmiňovaná Diana Kobzanová by šla do třiceti let na potrat.

U mě by záleželo na situaci. Kdybych měla přítele, se kterým by všechno skvěle klapalo, tak by dítě nebyl problém. Ale nevím, co bude za hodinu. Natož co přijde za pár let. Určitě na dítě nespěchám. Bavili jsme se o tom s přítelem, ale až to přijde, tak to přijde.

* V červnu budou volby, vaše první. Těšíte se?

Ještě je dost času. Ale poradím se s rodinou a volit půjdu.

* Která strana váš hlas určitě nedostane?

Ta, která je mi nesympatická. Musím se o tom poradit s rodinou.

* Sama nevíte?

Zatím si nejsem jistá, která by to byla. Musím si nechat poradit.

* Váš názor by možná zajímal diváky, kteří vám posílali tolik hlasů.

Jenže já sama taky nedám na názory populárních lidí. Tak ať si každý vybere sám.