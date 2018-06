Miss Sympatie Romana Čechovská se ztratila v sukni

Drobná tmavovláska se pod velkou sukní téměř ztratila. "Není jednoduché tu sukni roztočit, nezdá se to, ale je hodně těžká. Vzpomněla jsem si sice na radu z tanečních, že se má při otočkách vyhlédnout jeden bod a k němu se má očima vracet. Jakmile jsem ale zvedla sukni nad hlavu, soustředila jsem se jen na to, abych ji udržela a roztočila, nehledě na to, že jsem přes ni na nikoho neviděla," líčí zážitek Čechovská.



Romana Pavelková se pokouší roztáčet sukni.

Do "akce" s ní šla i Romana Pavelková, která se vydržela točit o chvíli déle než její kamarádka. Jak se ovšem snažila dostat sukni co nejvýš, zamotala se jí hlava a málem se skácela k zemi. "Člověk je v tu chvíli dezorientovaný, já vůbec nevěděla, kde jsem. A ještě jsem se motala jak po dvou lahvích vína," vypráví se smíchem Pavelková.



Dívky předvádějí, že i modelky jedí. V tomto případě hodně a s chutí.

Návštěva u beduínů spojená s programem představujícím zdejší folklór a večeře s vedením hotelu Sunrise Island View i cestovky Blue Style byly posledními dvěma večery, které udělaly tečku za desetidenní dovolenou letošních finalistek Miss ČR.