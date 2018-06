Miss Supranational vyhrála Korejka, Češka Tereza Vlčková nebodovala

Korejka porazila soutěžící ze 64 zemí a korunovala ji loňská vítězka Srinidhi Shettyová. České zástupkyni Tereze Vlčkové se nepodařilo dostat ani do užšího výběru 25 finalistek. Novou zkušenost se světovou soutěží krásy si ale podle svých slov užila.

„Být součástí Miss Supranational bylo něco úžasného a veškeré aktivity a výlety jsem si užívala na maximum. Poznala jsem mnoho skvělých holek a lidí, kteří se o nás starali po celou dobu,“ uvedla Tereza.

Přiznala, že jednoznačnou favoritku neměla. „Neměla jsem jasnou vítězku a nevěděla jsem, kdo by měl vyhrát, protože každá z nás měla své kouzlo a určité přednosti.“

Tereza Vlčková, která na České Miss 2017 skončila na třetím místě, se před finálovým večerem v Polsku cítila dobře. Byla však už trochu unavená a pod stresem.

„Ale to k tomu jistě patří. Samozřejmě jsem si moc přála stát na pódiu a slyšet ‚Czech Republic‘. I přes velkou konkurenci v podobě 64 dívek z celého světa jsem se svým výkonem spokojená a určitě jsem nesmírně ráda za nové zkušenosti. Když jsem vyšla na pódium, bylo to něco nepopsatelného a úžasného. Nejtěžší pro mě bylo naučit se soustředit na to, do které kamery se mám zrovna dívat při určité choreografii,“ prozradila brunetka první dojmy krátce po finále.

Miss Earth 2017 je Filipínka Karen Ibascová. Miss World 2017 je Indka Manuší Čchillarová. Miss Universe 2017 je Jihoafričanka Demi-Leigh Nelová-Petersová.

V letošním roce se už konaly finálové galavečery všech největších světových soutěží krásy. Před týdnem byla zvolena nová Miss Universe 2017, před dvěma týdny Miss World 2017, čtyři týdny zpět Miss Earth 2017. Ani na jedné soutěži se Češkám moc nedařilo. Nejlépe obstála Iva Uchytilová, která se na Miss Earth probojovala do finálové osmičky (Miss Earth vyhrála Filipínka, Češka se dostala mezi prvních 8).

Která světová Miss se vám líbí nejvíce? celkem hlasů: 694