Miss Štoudková pokřtila urzona

FOTOGRAFIE ZDE

„K šelmám mám obrovský respekt. Je škoda, že ve světě patří mezi ohrožené druhy a jejich největším nepřítelem je právě člověk,“ říká Štoudková.

Léto zatím tráví v Praze s kamarádkami, užívá si volna a odpočívá od učení. V červnu totiž odmaturovala na gymnáziu v Kadani.

Na vysokou školu nepospíchá. „Přihlásím se asi až za rok, teď jsem ráda, že už mám alespoň tu maturitu.“

V září vyrazí Michaela Štoudková se všemi finalistkami soutěže Česká Miss na Kypr.

Zájezd do Brazílie, který vyhrála, absolvuje zřejmě v příštím roce. V listopadu ji ještě čeká účast v soutěži Model of the World v Tanzanii.