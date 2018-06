MISS POD LUPOU: Sexy Michaela Štoudková je po dvou letech zase sama

Kdy jsem začala s modelingem

S kariérou modelky jsem začala asi ve čtrnácti letech. Vyzkoušela jsem si menší soutěže krásy a poměrně brzy jsem začala cestovat do sousedního Německa. Hodně často jsem tam fotila pro dívčí časopisy. Doteď mám některé výtisky doma a je to docela sranda se na to s odstupem času podívat. Pak jsem se ale z modelingu stáhla a znova s ním začala vlastně až po úspěchu v soutěži Miss.

Jak mi soutěž změnila život

Stejně jako ostatním holkám z malých měst. Odstěhovala jsem se do Prahy a vše jsem si začala zařizovat sama. Vařit si i pečovat o domácnost. Měla jsem i hodně práce a užívala jsem si celý ten rok po soutěži. Moc ráda na to vzpomínám. Potom jsem se ale stáhla, protože útok bulváru na moji osobu byl nesnesitelný. Odjela jsem studovat do Austrálie. I po svém návratu do Prahy se do mě bulvár navážel, ale teď už se od médií distancuji. Nestojím o to, aby mě novináři rozebírali. Chci svůj klid a pohodu.

Co jsem dokázala v zahraničí

Nejexotičtější cesta byla do Tanzanie, kde jsem se zúčastnila mezinárodní soutěže Model of the Year. Za prací modelky jsem v posledních letech odjela několikrát do Turecka, Řecka, Itálie a Německa. I letos bych chtěla po ukončení letního semestru někam na dva až tři měsíce odcestovat. Zatím ale nevím, kam, protože můj zahraniční skaut mi právě hledá nejideálnější zemi, trh, na kterém je poptávka po typu, jakým já jsem.

Jak ovlivňuje práce mé vztahy

V průběhu soutěže jsem měla partnera, byl to můj první přítel a trvalo to ještě tři roky po soutěži. Do mého partnerského života soutěž Miss nikdy nezasáhla a nemyslím si, že by ho nějak ovlivnila. Nedávno jsem zažila další nepříjemné období ve svém životě, rozchod s partnerem po téměř dvouletém vztahu. Ale ani na tento vztah neměla vliv moje práce modelky. Přítel nebyl žárlivý, právě naopak. Vždycky mě podpořil a vzájemně jsme si věřili.

Jací muži se mi líbí

Nemám vyhraněný typ chlapa. Určitě musí mít charizma. Jako nejhodnotnější vlastnosti hodnotím u muže inteligenci, toleranci, vtipnost a umění rychle reagovat. A čím mi vlastně může udělat největší radost? Maličkostmi, kterými vyjádří to, že mě poslouchá. Naopak nemůžu vystát chlapy, kteří jsou zahledění do sebe a neustále si potřebují dokazovat, že na to mají.

Můj boj s váhou

Před pár lety jsem měla o několik kilogramů více, ale podařilo se mi zhubnout. Za vše vděčím sportu. Strašně mě to chytlo a cvičím skoro každý den. Dokonce si myslím, že jsem na sportování závislá. Jsem zvyklá jíst zdravě, ale moc se v jídle neomezuji. Kdybych tak moc nemakala, tak nebudu mít takovou postavu, jakou mám. Ve fitness klubu, kam chodím, je úplně nejlepší trenérka a to je hodně důležité pro to, aby to cvičení člověka chytlo.

Co mě letos čeká

Hodně se těším, že pojedu do zahraničí. Zase bude na chvilku změna. Odjedu ale nejdříve v červnu, protože čtvrtým rokem studuji masovou komunikaci a před odjezdem chci mít hotové všechny zkoušky. Průběžně ráda podpořím charitativní akce, když můžu, ráda pomohu. Obecně ale otázky o budoucnosti nemám ráda, protože se u mě všechno mění každý den. Nechci mít velké plány, abych pak nebyla zklamaná. Už se mi to několikrát stalo a zklamání je to nejhorší. Ale rozhodně se chci průběžně realizovat i jinde než jen v modelingu. Mám nějaké představy, ale zatím je to tajemství.