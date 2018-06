Miss Stočesová porodila holčičku, měsíc to tajila

Stočesová porodila 23. června císařským řezem a ona i holčička jsou v pořádku. "Jsme z ní úplně nadšení. Je hodňoučká. Úplně si to užíváme, je to opravdu úžasný pocit, mít to děcko. Je to opravdu takovej velikánský zázrak," řekla v rozhovoru pro rádio Impuls.

Otcem dítěte je syn módní návrhářky Věry Kocové, Aleš. Pár je spolu už dva roky a předtím modelka byla vdaná za podnikatele Daniela Bezoušku. Stočesová už před porodem dělala kolem těhotenství tajnosti.

Miss ČR 1998: II. Vicemiss Petra Faltýnová, vítězka Kateřina Stočesová a I. Vicemiss Alena Šeredová

"Kdy to přesně bude, zda se nám narodí kluk, nebo holčička, to neprozradím. Řeknu jen to, že to bude jedináček, ale zůstane-li jím i v budoucnosti, je otázka," řekla modelka pro iDNES.cz ještě v březnu.

"Jsem rodinný typ, miluji klid a pohodu," prozradila bývalá královna krásy, která poděkovala podolské nemocnici a docentu Feyreislovi, u něhož rodila i dcera Dagmar Havlové Nina.