Miss Sokolová ukáže sexy dekolt v prestižním italském kalendáři

"Netuším, kolik kilo jsem zhubla, protože jsem se už docela dlouho nevážila. Ale přece jen je v zahraničí velká konkurence a potřebuji být v co nejlepší formě. Snažím se hlídat si jídelníček, omezila jsem pečivo a sladké, naopak se snažím jíst hodně ovoce a zeleniny. Myslím si, že velký podíl na shozených kilogramech má i fakt, že bydlíme v pátém patře a nemáme výtah," směje se Sokolová, která ráda chodí na dlouhé procházky se svým hyperaktivním pejskem a jednou až dvakrát týdně si zajde do posilovny.

Její postava zaujala i produkční tým, který vybíral dvanáct krásek na focení prestižního kalendáře. "Jde o kalendář Lavazza pro rok 2012, který by měl vyjít v září. Koncept kalendáře je postavený tak, že každou fotku fotí jeden z nejlepších italských fotografů současnosti. Je pro mě pocta, že si mě na focení vybrali. To probíhalo u moře na jihu Itálie. Kalendář by měl vyjít i v České republice," řekla Kateřina, která poodhalila i sumu, kterou za něj inkasovala.

Kateřina Sokolová s dalšími modelkami z kalendáře

"Honorář za kalendář byl v řádech desetitisíců. Byl příjemný, ale žádné stotisícové částky jsem za něj neinkasovala. Toto focení je spíše otázka prestiže a celkem šlo jen o jeden den focení.“

Kateřina je v současnosti velmi spokojená, protože se jí v Itálii pracovně daří. "Fotím tam převážně spodní prádlo a plavky, ale už jsem absolvovala i pár přehlídek a stala jsem se tváří jedné kosmetické značky. Dá se říci, že pořád pendluji mezi Prahou a Milánem. Ale vyhovuje mi to, modeling mě baví a finanční ohodnocení je v Itálii v úplně jiných řádech než u nás," uvedla misska detaily svého pracovního života.