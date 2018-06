Miss Sokolová sváděla z mola svého přítele, Turka Jeana

Miss ČR 2007 byla v roli Kleopatry opravdu neodolatelná. Byla si toho dobře vědoma, i když v zákulisí si trochu postěžovala, že bude mít jako jediná na hlavě celé dvě hodiny paruku. Z mola to jiskřilo směrem k jejímu příteli, a když přehlídka skončila a ona blonďatou paruku v šatně shodila a převlékla se, skočila mu do náruče a začala ho vášnivě líbat. - čtěte Top Secret: sexy modelky v prádle, svlékla se i Bočanová

S tureckým podnikatelem Jeanem, který je o sedmnáct let starší, je nejkrásnější dívka minulého roku teprve měsíc. Už ho ale představila rodičům i sestrám a brzy pozná také jeho rodinu. "Chystáme se jednak na eurovíkend do Paříže a pak na fashion week do Istanbulu. Při té příležitosti mi Jean svoji rodinu ukáže. Tady v Česku má dva bratry, které už znám, v Turecku pak další dva a sestru.

Pětatřicetiletý muž je po jejích zkušenostech s mladými partnery prý naprostou změnou. "Mladší kluky asi už chtít nikdy nebudu, ti starší totiž vědí, jak se k ženě chovat, jsou pozorní, galantní, rozumní a hlavně sami vědí, co chtějí. Vyhovuje mi také, že bere moji práci, sám je hodně zaměstnaný, vlastní módní značku Gasolina Jeans a ví, co taková práce obnáší.

V září by mělo čekat milence první odloučení. Sokolová musí z pracovních důvodů do Milána. "Odkládám to už od června právě kvůli Jeanovi, moc se mi od něj zrovna teď nechce. Zkoušela jsem se zeptat v agentuře, jestli by nestačily dva týdny, ale prý ne. Přítel není nadšený, ale budeme to muset zvládnout," uzavírá Sokolová.