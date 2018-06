Tři miss před kamerou: přiznaly sousedské vazby i promlčené průšvihy

Při pohledu na někdejší královny krásy je těžké určit, která je nejkrásnější. Rady by si nevědělo ani pověstné zrcadlo. A tápaly i hlavní aktérky.

"Nejhezčí je ta nejmladší," smála se Diana Kobzanová ukazující na kolegyni Kateřinu Sokolovou. "Záleží na vkusu," odvětila jí kolegyně. "My to nemůžeme objektivně vyhodnotit," shrnula pak Jana Doleželová.

Přestože se všechny tři pohybují ve stejných profesních vodách, potkávají se minimálně. Při otázce, kdy měly možnost v této sestavě společně poklábosit, došlo na odhalení poněkud utajených sousedských vazeb.

"S Dianou jsme se nedávno viděly na charitativní akci Movember, ale jinak je pravda, že jsme na sebe dlouho neměly štěstí," uvedla Sokolová. "Nevím, jestli ona to ví," vzala si slovo Kobzanová, "ale s jejím přítelem venčím psa." "Člověk se tu dozvídá zajímavé věci," žasla Kateřina. "Jsme sousedi, tak jsme se potkali v parku. On ti to neříkal?" smála se Diana.

Dámy pojí i společná a dnes už neexistující soutěž - Miss České republiky, z níž všechny tři vzešly. Na otázku, jestli byla lepší Miss ČR, nebo je noblesnější současná Česká Miss Michaely Maláčové, odpověděly diplomaticky.

"Asi se to nedá moc srovnávat, každá ta soutěž je jiná. Je ale pravda, že my jsme měly tradici," myslí si Sokolová, jež se Miss ČR stala v roce 2007. "Bylo fajn, když byla jenom jedna soutěž, což je i teď, ale zvláštní bylo mezidobí, kdy byly soutěže dvě," doplnila Miss ČR z roku 2004 Jana Doleželová.



Jana Doležalová, Jan Měšťák s dcerou, Diana Kobzanová a Kateřina Sokolová

"Tyhle nové holky nedělají maléry. A na mě nemají," korunovala celou záležitost Diana Kobzanová, která o svůj titul z roku 2001 dokonce přišla. Na vině tehdy byly lechtivé fotografie.