Miss Sokolová je žádaná svlečená i oblečená

"Vztah se Jeanem nám pořád skvěle klape a pracovních nabídek mám také dost, na nezájem si opravdu nemůžu stěžovat," přiznává Sokolová. Často fotí v Itálii, ale tentokrát se právě vrátila z tureckého Istanbulu, kde nafotila katalog šatů.

"Vybrala si mě v Turecku velmi známá firma Guazza, která vyrábí luxusní šaty. Jsem za to moc ráda, je to pro mě samozřejmě dobrá reklama," míní modelka. Spokojená prý byla i s honorářem, jehož výši nechce prozradit a omezuje se v tomto případě na sdělení: "Byl vysoký." Cestu do Turecka spojila půvabná brunetka i s prací na její značce džínů, kterou konečně představí v Česku a pokřtí ji slavnostně tento týden.

Kateřina Sokolová s přítelem

Sokolová, která byla svého času považována díky svým ženským tvarům za boubelku mezi modelkami, si štíhlou linii udržuje zdravou stravou a cvičením. A vyplácí se jí to. Dokonalá postava a milá tvář jí přinesla také další práci, nafotila sexy propagační fotky k nově otevřenému golf a ski resortu v Krkonoších. "Fotili jsme v interiérech příjemného luxusního hotelu a já souhlasila s odhalenými fotkami už proto, že se fotilo v koupelně, v posteli nebo u bazénu wellness centra. Fotky jsou to sexy, ale decentní a není na nich opět vidět nic, co bych nechtěla. Úplně se určitě nikdy neodhalím," dušuje se Sokolová.

Miss ČR 2009 Dejte hlas své favoritce v anketě Miss Internet. O výsledcích rozhodují čtenáři iDNES.cz.

Pomalu by se měla chystat i na finále Miss ČR, které se v Praze odehraje již 24. října. Ještě ovšem neví, jestli nebude tou dobou v Miláně, kde se rýsuje další zakázka. "Šla bych moc ráda zavzpomínat, bylo to hezké období. Pokud půjdu, tak si asi půjčím šaty od nějakého návrháře, možná od Ivany Mentlové, protože jsem nedávno její šaty předváděla a byly opravdu nádherné a dobře mi seděly," uzavírá Sokolová.