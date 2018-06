Miss Sokolová hubne. Bojí se, že přijde o práci

"Co k tomu říct, mrzí mě to. Ale je fakt, že Táňa má spoustu cenných zkušeností, které může budoucím vítězkám krásy předat," uznává Kateřina.

Táňa je středem pozornosti všude, kde se objeví, a o její tvář se perou titulní strany prestižních časopisů. Není také divu. Uspět ve světové soutěži krásy se dle názoru odborníků žádné další Češce v blízké době jen tak nepodaří. Kateřina tak z letošní soutěže Miss World přijela s prázdnou.

Katka nelení, paří až do rána

Nedávno se Katka objevila v jednom baru ve Špindlerově Mlýně. I když se věčně setkává s pomluvami, že její postava není zrovna ideální, svými křivkami nenechala žádného z přítomných pánů klidným. Na sobě totiž měla sexy top, který zvýrazňoval její bujné poprsí. "Je to pořádná baba, žádná vychrtlina," chválil ji jeden obdivovatel.

Katka si však sama dobře uvědomuje, že pokud se chce i nadále živit modelingem, musí pár kilo shodit. Její celulitida a špíčky na bocích se módním návrhářům nezamlouvají. "Už jsem trochu zhubla. Každý den cvičím a doufám, že půjde ještě pár kil dolů," říká. Kromě cvičení si Katka formuje postavu také tancem. Ve Špindlerově Mlýně pařila se svou kamarádkou na parketu až do ranních hodin.

Společnost jí dělal herec Jiří Pomeje, který byl mimo jiné nadšený z přítomnosti dívek spoře oděných do Playboy oblečků. "Na polonahá dívčí těla se koukám moc rád," smál se. "Ale to je taky to jediné, co můžu v tomto případě dělat. Za cokoliv jiného by mě zavřeli," dodal při pohledu na mladé dívky.