Miss Smržová odlétá za Trumpem

12. Kateřina Smržová - 21 let, Praha, Váhy. Studuje střední školu technicko administrativní. Jazyky: Angličtina, začíná s italštinou. Žije s rodiči a starším bratrem. Soutěží poprvé, její patronkou je maminka, ale soutěžit se rozhodla sama. Koníčky, záliby: plavání, četba, turistika, procházky přírodou. Oblíbená hudba: nejraději poslouchá hudbu 80. a 90. let. Oblíbená četba: zaujala ji kniha Alchymista od Paula Coelha, ráda si přečte životopisné knihy, v současné době čte soubor knih o českých malířích. Oblíbené zvíře: delfín. Oblíbená květina: tulipán. Oblíbené jídlo: všechna vegeteriánská. Šťastné číslo: 7,3. Chtěla by se věnovat modelingu, do budoucna však moc neplánuje, snad aby se vyhnula zklamání, nechá se raději překvapit co jí život přichystá.