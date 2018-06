Miss Smejkalová vybere v Kanadě nejkrásnější krajanku

Novou soutěž Miss Czech & Slovak Canada pomáhá Kateřina Smejkalová organizovat a zároveň bude spolu s návrhářkou Beatou Rajskou a Miss Universe Slovenské republiky 2005 Michaelou Drenčkovou v porotě.

"Organizátory soutěže jsem byla oslovena krátce po našem příjezdu do Kanady. Žijeme zde v Torontu již druhým rokem a celkově jsem v Kanadě moc spokojená. Je to velká změna oproti Litvě a Lotyšsku, kde jsme strávili rok a půl před Kanadou. Život v metropoli mi naprosto vyhovuje a i kdyby ne, Kanada rozhodně patří mezi země, které mohou nabídnout i krásnou přírodu," řekla iDNES.cz Kateřina Smejkalová. Do Toronta se přestěhovala se svým snoubencem Radkem Krásným, kterého tam vyslal jeho zaměstnavatel.

Co se týká soutěží krásy, je podle ní Kanada hodně specifická. "Je to velice multikulturní země. Pořádá se zde např. Miss India, Miss China, Miss Poland," uvedla Smejkalová.

Česká a slovenská krajanská komunita v Kanadě čítá bezmála půl milionu lidí. Cílem soutěže je představit talentované mladé ženy z jejích řad.

Mezi finalistkami prvního ročníku Miss Czech & Slovak Canada jsou dcery českých a slovenských emigrantů, z nichž některé se představují pouze v angličtině, ale také dívky, které žijí v Kanadě teprve několik let.

Soutěž nemá tak přísné věkové omezení jako klasická klání miss, mezi finalistkami je i několik třicátnic.

Na internetových stránkách soutěže se hlasuje i o Miss Community. Podle předběžných výsledků vede jednadvacetiletá rodačka z Pardubic Michaela Matoušková, za ní jsou dvě dívky se slovenskými kořeny.

Kateřina Smejkalová svou favoritku zatím nemá. Rozhodne se až během finálového večera 20. června. Ještě předtím se ale zúčastní volby kanadské královny krásy. "Na polovinu června jsme s přítelem obdrželi pozvání i na hlavní soutěž Miss Universe Canada, takže budu mít šanci porovnat i místní soutěž s tou naší v České republice," řekla Česká Miss 2005.