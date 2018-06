Miss Smejkalová: Vaření mě nebaví

Česká Miss bydlí s přítelem v Olomouci, nemá řidičák a tvrdí, že neumí vařit. A tak si teď Kateřina Smejkalová láme hlavu, jak ceny ze soutěže vlastně využije. Co s třípokojovým bytem na Barrandově? Co s novou Hondou Civic? Co s nádobím za 70 tisíc korun?