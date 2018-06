Miss Smejkalová: V Litvě se jako modelka asi neprosadím

V Litvě už žije spokojený pár několik měsíců, celkově se jejich pobyt protáhne nejspíš na dva roky. "V Čechách jsem ale každou chvilku. Hlavně v této době, kdy mám zkouškové období," prozrazuje iDNES.cz studentka Univerzity Jana Ámose Komenského. Katka do Čech také často dojíždí kvůli modelingové práci, kterou v Litvě moc nevyhledává. "Není tam tak velký trh jako v Čechách. Litva je krásná, ale modelingem se tu neuživím, je těžké se tu prosadit. Pokud si chci užít pěknou módní přehlídku, zúčastním se nějaké v Čechách."

Právě proto také modelka zavítala na autorskou módní přehlídku návrhářky Petry Pilařové do p.m. clubu, kde se setkala se svou velmi dobrou kamarádkou ze soutěže Miss, Zuzkou Štěpanovskou. "Se Zuzkou se setkám při každém návratu do Čech. A když nás spojí ještě pracovní záležitost, je to nejpříjemnější," dodává.

"Obě jsme pilné studentky, takže probíráme samozřejmě školu," uvedla Štěpanovská, která studuje třetím rokem University of New York. "Studium mě opravdu baví. Letos hodně makám, protože se chci dostat na nástěnku!“ svěřila se. Být "na nástěnce“ totiž znamená být uveden na seznamu mezi studenty s nejlepšími studijními výsledky. Loni se to sympatické modelce podařilo.

Přehlídka návrhářky Petry Pilařové byla velmi netradiční, modelky si udělaly z přehlídkového mola taneční parket. "Jsem ráda, že se zvolila tato choreografie. Moc ráda tančím a pro diváky to byla určitě příjemná změna," řekla por iDNES.cz Štěpanovská.

V modelech z kolekce jaro-léto 2008 se předvedly také Radka Kocurová a Lucie Váchová.