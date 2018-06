Miss Smejkalová natáčí v Benátkách

FOTOGRAFIE KATKY SMEJKALOVÉ ZDE

"Na Velikonoční pondělí už budu doma u rodičů a nechám se pořádně vyšlehat," řekla před odletem do Benátek dvaadvacetiletá studentka třetího ročníku Pedagogické fakulty v Olomouci.

"Najednou mám jednu povinnost za druhou, zejména ve fotografických ateliérech, kde dělám reklamní snímky. Modelky si často stěžují, jak je to náročné, co času zabere připravit perfektní fotografii. Ale protože začínám a je to všechno pro mne úplně nové, tak mě to zatím baví," přiznala Kateřina Smejkalová, která kam přijde, tam dostane květinu.

Obvykle jsou to orchideje nebo nějaké jiné tropické květiny, ale Katka si spíš potrpí na trochu obyčejnější. "Miluji frézie, mám je ráda ve vázičce, protože jsou jarní a moc pěkně voní. A pak zbožňuji slunečnice. Jsou krásné, dekorativní, a ve váze se pěkně vyjímají."

A stejně jako si nepotrpí na exotické rostliny, tak prý také ani nemusí mít nákladnou luxusní módu. "Především jsem kalhotová. Celou zimu nosím dlouhé kalhoty a v létě zase kraťasy, k tomu různé košilky, tílka, trička, svetry. Je to móda pohodlná, mladá a kromě vyslovených boubelek ji mohou nosit i dámy ve zralém věku," míní Kateřina Smejkalová.