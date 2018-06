Miss Smejkalová myla hlavy

Dvě korunované Miss a dvě Vicemiss své tajemství krásy a úspěchu prozradily vítězkám soutěže dětí z dětských domovů "Můj vysněný den". Čtyři dívky z patnácti dětí, které vyhrály v soutěži kreslení na téma Můj vysněný dům, si zvolilo zkrášlení v salonu krásy Petrů & Rossi za odborné asistence královen krásy.

Všechny by totiž rády v nějaké takové soutěži nebo modelingu zkusily své štěstí. Markéta Divišová holkám poradila s barvou na vlasy, Míša Wostlová zase s manikurou a Zuzana Štěpanovská se ujala líčení. Kateřina Smejkolová se do role kadeřnice vžila natolik, že umyla hlavu i organizátorovi akce Davidovi Novotnému. Šlo jí to tak skvěle, že si ji v kadeřnictví chtěli nechat na letní brigádu.



Holka pro všechno

Kateřina už ale jednu letní brigádu má. "Nastoupila jsem na praxi do jedné bilboardové firmy. Jsem tam taková holka pro všechno, abych se naučila, jak to v takové firmě chodí," vysvětlila iDNES.cz. Také ji čekají nějaké přehlídky a koncem léta účast v porotě každoroční volby Muže roku v Náchodě. Dovolenou má už letos Kateřina za sebou, své rodiče pozvala do Chorvatska.

"Takže to byla spíš jejich dovolená, ale užili jsme si to. S přítelem bychom ale ještě chtěli na pár dní vyrazit do Barcelony," dodala. V září Katku už čeká nové studium vzdělávání dospělých na Vysoké škole J.A.Komenského. "Navazuje na peďárnu, kterou jsem skončila. Jde o všeobecný rozhled s obory jako psychologie, sociologie a pedagogika."