Miss Smatanová se pokusí uspět v New Yorku, vyhrála soutěž Tvář roku

Lucie má za sebou měsíc příprav, soustředění a aktivit spojených se soutěží, která proběhla na Slovensku, a veškeré úsilí i dřina v posilovně se jí vyplatily. Soutěž trvala celkem měsíc, kromě focení a natáčení v Bratislavě byly modelky i na týdenním soustředění v Řecku. Smatanové se však do soutěže ale vůbec nechtělo.

Face of the Year 2011 Lucie Smatanová

"Od účasti v soutěži Miss České republiky jsem už neměla v plánu soutěžit, ale nakonec mě přesvědčila nabízená výzva. Vítězka soutěže Face of the Year měla získat pobyt v New Yorku včetně návštěvy prestižních modelingových agentur a můj sen je vyzkoušet si modeling i za oceánem. Proto jsem se nakonec rozhodla pro účast," řekla Lucie pro iDNES.cz.

Modelka před soutěží tvrdě makala a přiznala, že zhubla víc než čtyři kila. "Neměla jsem ráda posilovny, ale když už jsem se odhodlala, že do soutěže půjdu, rozhodla jsem se pro to udělat maximum a začala chodit několikrát týdně do dámského fitness centra ve Vysočanech. Díky trenérce jsem zhubla a posílila důležité partie. Určitě to stálo za to, protože kromě hlavní ceny jsem získala i titul za nejlepší postavu," prozradila.

Lucie Smatanová na soustředění soutěže Face of the Year v Řecku

Do Ameriky se Lucie zatím podívala pouze jednou se svojí rodinou. "Byla jsem na dovolené na Floridě s taťkou a sestrou, je to už ale dlouho. Protože vidím velký rozdíl už jen mezi českým modelingem a například německým, láká mě poznat, jak modelingový trh funguje v Americe," řekla modelka a netají se tím, že od dětství je jejím snem odstěhovat se z České republiky. Představa, že by odešla za oceán natrvalo, je ale spíše vzdálená.

I když se Smatanová začala věnovat modelingu až po úspěchu v soutěži Miss, není v této branži nováčkem a od ostatních modelek ví, že pracovat na americkém trhu je složitější, kvůli pracovnímu povolení.

Lucie Smatanová

"Cestu do New Yorku beru jako výlet spojený s tím, že mám možnost obejít si tamní agentury. Nemyslím si ale, že zrovna na mě tam čekají. Takže zatím nad dlouhodobým pobytem v Americe moc nepřemýšlím," prohlásila modelka.

Díky tolerantnímu příteli může Lucie cestovat poměrně intenzivně. Znali se totiž dávno předtím, než šla do soutěže a začali spolu chodit v době, kdy už cestovala. Proto věděl, co ho čeká.

Lucie Smatanová

"Samozřejmě není rád, když přiletím a ještě na letišti mu oznámím další termín odletu, ale moji práci chápe. Jsme neustále na telefonu, a když to jde, doprovází mě. Například když jedu na pár dní pracovně na Slovensko nebo do Rakouska. Často mi i radí, protože se sám v této branži pohyboval," dodala.

Pokud by se Lucie v Americe neuchytila, čekají na ni následně pracovní nabídky bookerů z Libanonu a Srbska. Se zahraničním modelingem má již mnoho zkušeností a kromě sousedních států létá pracovně i do Švýcarska, Itálie, Francie, Řecka a Španělska.