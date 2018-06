Miss Smatanová navštívila poprvé New York a hned zažila hurikán

14:46 , aktualizováno 14:46

Na začátku léta vyhrála modelka Lucie Smatanová soutěž Face of the Year a kromě mnoha cen získala i cestu do New Yorku a možnost prorazit v modelingu za oceánem. Velkoměsto snů ale nepulsovalo životem jako obvykle. Smatanová zažila New York jako klidné místo s prázdnými ulicemi a zaplavenými cestami u pobřeží.