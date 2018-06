Poslední federální Miss Lakatošová vystavila na odiv sexy křivky

"Každý den cvičím s trenérem, bez sportu by to prostě nešlo, mám i upravený jídelníček, ale žádné drastické diety nedržím, na to opravdu nejsem," prozradila Lakatošová, která na smyslných fotkách odhalila také tetování.

Na levém zápěstí má jméno syna Christiana a na pravém datum narození svého manžela. Moderátor a podnikatel Paľo Chovanec to prý tři dny rozdýchával. Je totiž velmi seriózní a konzervativní. Jestli mu ale vadily i lechtivé snímky, kráska neprozradila.

Silvia Lakatošová (2012)

"Ty fotky vznikaly v rámci výročí jednoho časopisu. Fotili jsme je na Kanárských ostrovech v září. Modelingu se jinak věnuji již sporadicky. Ale občas přijde i firma, abych se stala její tváří nebo nafotila kampaň," řekla tmavovláska, která už 15 let organizuje na Slovensku soutěž Miss Universe.

Bývalá královna krásy vyrazila i s rodinou na otevření zimní sezony v Jasné v Nízkých Tatrách.

"Miluji hory a i lyžování, když jsem viděla, že sněží, byla jsem šťastná. Nebude to ale moje první letošní lyžování. Byla jsem lyžovat již na ledovci," prohlásila Lakatošová.

Na bujaré večírky ji ale neužije. Zatímco VIP hosté holdovali celý večer drinkům z vodky oceněné v Cannes, Lakatošová se na party moc dlouho nezdržela a vrátila se do hotelu za svou rodinou.

"Mám skvělého manžela a syna, musím říct, že jsem opravdu šťastná," dodala federální Miss z roku 1993.

