Miss si veze do Afriky sexy šaty

Návrhářka Helena Mertlová si při tvorbě modelu pro blonďatou krásku dala záležet hlavně na zvýraznění její postavy.

"Není to žádná velká róba. Je to o tom, aby byl model sexy," řekla návrhářka. Míša má podle ní krásné tvary, kterým model ze saténu, posetý korálky, dá vyniknout.

Model of the World je soutěž, která hledá nejkrásnější modelku na světě. Každoročně se jí zúčastní více než sto dívek. Na rozdíl od soutěží krásy se hodnotí jejich předpoklady pro modeling. Loni hlasovalo pro vítězku Model of the World prostřednictvím internetu více než 650 milionů lidí ze všech koutů světa.

"Bude to buď anebo. Nic zvláštního jsem si pro soutěž nepřipravila. Buď zaujmu, nebo ne," uvedla Štoudková, která do Afriky odlétá 26. listopadu. Finále se uskuteční 10. prosince.

Michaela zároveň přiznala, že ji soutěžení nijak zvlášť nebaví, avšak láká ji exotika. "Vím, že je tam nádherná příroda, a mým snem je uvidět Kilimandžáro. Poznám něco, kam bych sama nikdy nejela," řekla třetí nejkrásnější dívka v soutěži Česká Miss.

Z cestování žádný strach nemá, neboť se prý očkovala. Obavy má ale z toho, že se sejde s celou stovkou soutěžících. "Dosud jsem nic takového nezažila. Doufám, že mě tam nečeká rivalita," řekla.