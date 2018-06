Miss severní Moravy už není nevinná

"To o nevinnosti jsem ale řekla s nadsázkou, protože samozřejmě mám přítele," prozradila těsně po soutěži.

Přiznala se i k maďarským předkům, jak o tom ostatně svědčí i její příjmení.

Titul Miss severní Moravy zajistil gymnazistce z Loučky u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku přímý postup do dubnového finále soutěže.

Běla je poslední z šesti miss, které vyšly přímo z krajských semifinálových kol. Dvanáctku finalistkek doplní šest dalších dívek, o jejichž postupu se rozhodne v baráži.

Ze severní Moravy do baráže postupují: první vicemiss Jana Doleželová z Uničova na Olomoucku, druhá vicemiss Lucie Vávrová z Krnova i čtvrtá Veronika Badurová z Karviné.

Život se mi asi nezmění

"Zatím je to jen skok do finále, život mi to asi příliš nezmění. Už teď je ale jasné, že budu mít méně času na školu a budu muset dohánět," řekla Šarayová, která se ve volném čase věnuje zejména sportu, ale i moderování společenských akcí.

"Zajímá mě medicína, ale ještě čekám, co mi život přinese," sdělila blondýnka s okouzlujícím úsměvem, která nevylučuje profesionální dráhu modelky.

Vítězství bylo těsné

Podle prezidenta soutěže Miss ČR a předsedy poroty Miloše Zapletala bylo závěrečné semifinále velmi napínavé. "Porota měla dvě favoritky a rozhodovalo se do poslední chvíle. V Olomouci byla práce poroty nejsložitější, ale i nejzajímavější," řekl Zapletal novinářům.

Večerem prováděl Jan Čenský, který se podle Zapletala této role ujme i 17. dubna v karlovarském hotelu Pupp. Miss severní Moravy bude ve finále soutěžit s číslem sedm.