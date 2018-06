Miss se zhroutila kvůli anorexii

FOTOGRAFIE ZDE

V loňském finále na korunku nejkrásnější dívky nedosáhla, zato odjížděla s uznáním diváků a čtenářů mnoha časopisů. Tehdy osmnáctiletá studentka Sportovní a podnikatelské střední školy v Plzni Pavla Sudová získala titul nejsympatičtější finalistky soutěže.

Nadváha ji rozhodně trápit nemusela. Se svými 55 kilogramy ke 176 centimetrům výšky vážila a měřila stejně jako vítězka soutěže Jana Doleželová. Přesto dnes leží ve vážném zdravotním stavu v plzeňské fakultní nemocnici. Potíže si způsobila sama: hladověním.

„Tehdy při soutěži ještě jedla normálně, měla jídlo ráda a dbala na pořádné snídaně. Pak třeba přes den cvičila, aby zhubla, ale na snídaně si sáhnout nenechala,“ vzpomíná přítelkyně nemocné dívky loňská první vicemiss Michaela Wostlová.

Nechtěla být modelkou

V rozhovorech po soutěži trvala Pavla na tom, že se její tvář zatím v modelingu neobjeví. „Teď se musím soustředit na školu. Nabídky k práci modelky sama vyhledávat nebudu,“ říkala po skončení soutěže Pavla Sudová.

Plány zřejmě vzaly zasvé. Před rokem ukončila předčasně studium na plzeňské střední škole a podepsala exkluzivní smlouvu s pražskou modelingovou agenturou Nova Models. Kariéra v modelingu však nepřišla. „Byla na několika přehlídkách. Zdálo se, že by o ni mohl být zájem, ale moc pro to neudělala. Četla jsem, že má zdravotní potíže,“ říká spolumajitelka Nova Models Renata Kaňková.

S mentální anorexií se Sudová potýká zhruba od konce loňského roku. Rodiče dívky o její nemoci s médii nechtějí hovořit. A informační embargo na případ uvalila i plzeňská nemocnice. „Nesouviselo to s prací, měla osobní problémy,“ odmítá Wostlová, že by za nemoc Sudové mohl nynější „ideál ženské krásy“.

Odborníci, kteří léčí pacienty s mentální anorexií (kdy dívky hladovějí, aby zhubly) a bulimií (kdy se pro změnu přejídají a pak zvracejí), jsou však jiného názoru. Za touhou zhubnout až na kost je u jejich pacientek vždycky právě „vychrtlý“ vzor ženské krásy.

Odborníci protestují

Právě po loňské soutěži o titul Miss České republiky, kdy na pódiu stála i Sudová, sepsali petici protestující proti obdivování vyzáblosti finalistek. Petici podepsaly desítky lékařů a rodičů nemocných dívek.

Že to jednou dopadne jako v případě Sudové, autorku petice docentku Hanu Papežovou z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nepřekvapuje: „Je mi to líto, ale přesně na toto jsme upozorňovali. Míry finalistek soutěže hraničí s patologickou vyhublostí. Výsledkem tohoto kultu krásy je, že už s anorexií léčíme i děti.“

Alarmující je podle Papežové to, že nespokojené s vlastním tělem začínají být i malé dívky. „Dostává se to do hodně raného věku už před pubertou, kdy jsou ty děti ještě zranitelnější. Dnes už je běžné, že osmi- či devítileté holčičky chtějí držet dietu. A to je šílené. Právě v tomto věku jsou děti nejvíc ohrožené reklamami či podobnými televizními soutěžemi. Neumějí se tomu ještě bránit,“ míní Papežová.

Ředitel Miss ČR Miloš Zapletal kritiku své soutěže odmítl. „Soutěž Miss ČR nepochybně patří k celé řadě současných trendů v médiích, kdy je svým způsobem zveřejňována, a tudíž propagována ‚štíhlost‘. Stejně je řadu let zveřejňována v modelingových časopisech, na módních přehlídkách, dokonce i ve sportu a na dalších místech,“ odpověděl na petici Zapletal.