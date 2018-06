Miss Salačová tři dny po porodu ukázala syna Olivera

Chlapeček vážil po narození 3 kg a měřil 50 cm. Porod proběhl bez komplikací.

"Přála bych každé mamince takové těhotenství a porod, jaký jsem měla já. Neměla jsem vůbec žádné komplikace, ani žádné nevolnosti ze začátku, dokonce bych řekla, že mi těhotné bylo lépe než "netěhotné". Porod proběhl opravdu dobře, od počátku bolestí trval asi pět hodin, což je opravdu málo. Rodila jsem přirozenou cestou," říká Salačová. "Je zdravý, má černé vlásky po mně." (viz předchozí článek o porodu)

Rodačka z Moravských Budějovic žije již sedm let s podnikatelem Daliborem Vajčnerem, který coby nedočkavý tatínek nemohl u porodu chybět. "Moc mi pomáhal, byl mi opravdu velkou oporou. Když se malý narodil, tak ho to strašně dojalo, moc plakal. Jako tatínek je skvělý a vím, že se na něj můžu ve všem spolehnout."

A proč syn dostal jméno Oliver? "Líbilo se nám to jméno, zároveň se ohlížíme, aby sedělo k příjmení Vajčner, což v tomto případě, myslíme, sedí. Je to možná trochu neobvyklé jméno, ale není typicky cizí, je roztomilé," uzavírá modelka, která by brněnskou porodnici mohla opustit už v neděli, nebo začátkem příštího týdne.

Michaela Salačová moderuje na hudební stanici Óčko, kde si nyní dá krátkou pauzu. V mezičase se bude věnovat podnikání z domova, které provozují společně s manželem.