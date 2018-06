Miss Salačová miluje peníze

"Peníze jsou pro mne samozřejmě podstatné, hrají důležitou roli v životě každého z nás. Je jen důležité naučit se s nimi zacházet," míní Michaela Salačová.

Jako školačka dostávala od rodičů kapesné a odměnou za dobré známky ve škole byly také peníze.

"Vždycky jsem ale našla něco, co si nutně potřebuji koupit a peníze jsem utratila. Nejčastěji to byly různé hračky, sladkosti a časopisy," řekla Michaela.

Své první peníze si vydělala na brigádě u své maminky v obchodě v Moravských Budějovicích, kde prodávala zdravou výživu. "Za vydělané peníze jsem obohatila šatník, koupila jsem si nové džíny a bundu."

Peníze chce vkládat do dětí

Michaela Salačová ale vzápětí podotkla, že dnes už všechny peníze hned neutrácí. "Peníze si šetřím, protože s nimi počítám do budoucnosti. Momentálně jsem investovala do bydlení a něco jsem nakoupila i na splátky. A později chci také samozřejmě vkládat finance do svých dětí," usmála se modelka, která se v létě chystá vdát za svého přítele Matěje Lišku.