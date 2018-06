Miss Ruska má potíže jako Kobzanová

Ruská kráska se provinila proti pravidlům mezinárodní soutěže, když se v lednu 2000 nechala vyfotografovat "nahoře bez" pro ruskou verzi populárního pánského magazínu.



Kandidátky konkursu, které kandidují na trofej pro nejkrásnější dívku světa, se totiž nesmějí ukazovat na veřejnosti či se nechat fotit bez oděvu.



Smirnovová doufala, že se jí prohřešek podaří utajit, ale pořadatelé soutěže na to přišli a poté "missku" nekompromisně vyloučili.



"Ano, pokusila jsem se o určitou lest. Věděla jsem, že podmínky soutěže zakazují focení bez oděvu, ale na mém místě by to udělala každá dívka," obhajuje své " necudné" snímky zklamaná Marija, která s ní o kariéře modelky v zahraničí.



Podle ruské miss se v souvislosti s fotografiemi rozvířil naprosto zbytečný skandál. Rodačka z Nižného Novgorodu navíc svého dřívějšího rozhodnutí nijak nelituje: "Nemyslím, že to byla chyba. Mělo to své výhody. Je to prestižní záležitost a přede mnou se na obálce tohoto časopisu objevila třeba Naomi Cambellová."



Jak dále prohlásila Smirnovová, o vítězství v mezinárodní soutěži si dnes po loňské aféře petrohradské krásky Oksany Fjodorové mohou ruské dívky nechat jen zdát.



Loňská šampiónka Miss Universe Fjodorovová totiž z důvodů neplnění podmínek organizátorů musela korunku s ostudou vrátit. Bývalá policistka se totiž vytrvale odmítala zúčastňovat různých společenských akcí a údajně byla i těhotná. To se sice nepotvrdilo, ale její chování prý výrazně zkomplikovalo šance ruských krasavic na úspěch ve světových kláních.



Smirnovové se zastal i šéfredaktor ruské mutace Playboye Maxim Maslakov:

" Myslím, že je to otevřené pokrytectví ze strany organizátorů. Na snímcích našeho časopisu není nic vulgárního. Je to diskriminace a porušování práv ruské modelky."



Zpráva o vyloučení Smirnovové zkomplikovala situaci agentuře, která pořádá soutěž Miss Ruska. Narychlo proto musela být povolána Bondarenková, jíž hrozí problémy s pořízením víza. Vicemiss má také co dělat, aby si pořídila šaty, nichž se představí na slavnostním finálovém galavečeru.



Rusové považují diskvalifikaci Smirnovové na poslední chvíli za zákeřnost jednání pořadatelů Miss Universe. Šance Bondarenkové však podle nich nejsou ztracené. Její výhodou by prý mohly být asijské rysy a původ. Její předkové totiž zřejmě pocházejí z rodiny tureckého sultána.

Fotografie ruské miss Marije Smirnovové z časopisu Playboy - foto 1. Fotografie ruské miss Marije Smirnovové z časopisu Playboy - foto 3. Fotografie ruské miss Marije Smirnovové z časopisu Playboy - foto 4. Fotografie ruské miss Marije Smirnovové z časopisu Playboy - foto 5 Fotografie ruské miss Marije Smirnovové z časopisu Playboy - foto 6. Fotografie ruské miss Marije Smirnovové z časopisu Playboy - foto 7.