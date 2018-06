Miss Roma 2015 je studentkou konzervatoře, už má selfie se Škromachem

O titul romské Miss se letos v Hodoníně ucházelo přes sto dívek, do závěrečné volby se dostalo 12 finalistek ve věku od 16 do 20 let. Mezi nimi bylo sedm Češek a pět Slovenek.

Bertoková je studentkou bratislavské taneční konzervatoře. Na druhém místě skončila osmnáctiletá Sára Čísarová z Červeného Kostelce a na třetí příčce se umístila devatenáctiletá Dominika Sidónie Rácová ze slovenského Popradu.

Cenu Miss sympatie si odnesla sedmnáctiletá Martina Gažiová z Havířova a cenu Sdružení Romů a národnostních menšin Hodonín získala šestnáctiletá Jessica Horváthová z Brna.

Boj o korunku romské miss sledovalo v hodonínském kulturním domě několik stovek diváků. Nescházely tradiční disciplíny jako promenáda v plavkách, společenských šatech nebo čardáš.

Cílem je ukázat romskou kulturu světu

Cílem soutěže podle pořadatelů není dostat dívky na mola nebo z nich udělat modelky. „Posláním je zviditelnit romskou kulturu a ukázat ji celému světu,“ řekl předseda poroty Jiří Janda.

Sobotním večerem, na němž vystoupilo několik romských umělců, provedl herec a moderátor Jan Čenský. V porodě zasedl například místopředseda Senátu Zdeněk Škromach. Galavečeru předcházelo týdenní soustředění finalistek na Radějově na Hodonínsku. Zdokonalovaly se tam nejen v komunikačních schopnostech, ale také v tanci a choreografii.

Miss Roma se letos uskutečnila popatnácté. Původně byla pouze lokální soutěží na Hodonínsku. Později se rozšířila na Čechy a Moravu, od roku 2011 je soutěž společná pro Českou republiku a Slovensko.