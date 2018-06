Miss Roma zná vítězky, je mezi nimi i modrooká blondýna

"Necítila jsem vůbec nic, pak jsem se rozbrečela a až teď mi pomalu dochází, co se stalo," řekla iDNES.cz Zámková bezprostředně po vyhlášení vítězek.

Kráska vystudovala psychologii a marketing, ve kterém se uchytila jako mediální poradkyně. Žárlivost ze strany jejího partnera nehrozí, byl to totiž právě on, kdo ji do soutěže dotlačil. "Přítel mě do miss nutil, ještě ráno mi psal, že jsem jeho první misska," dodala se smíchem Miss Roma Praha 2009.

Titul 1. vicemiss připadl dvacetileté Tereze Vasilové, u které to na první pohled může vypadat, že se do této soutěže dostala omylem - má totiž blond vlasy a modré oči. "Jsem Romka a tak se tím chlubím dvakrát tolik. Ukazuju, že Romky nejsou jen snědé, ale že jsou mezi nimi i blondýny s modrýma očima," uvedla hrdě kráska, jež za svůj vzhled vděčí otci, který patří k maďarským Romům.

Třetí nejkrásnější pražskou Romkou pro letošní rok je pak patnáctiletá studentka Judita Gatyášová, která ihned po vyhlášení spěchala domů.

Diana Kobzanová a Richard Samko

V porotě, která o vítězkách rozhodla, zasedla modelka Kateřina Konvalinka Průšová, Markéta Hrubešová s manželem Davidem Krausem či moderátorka Iveta Kováčová.

Akci moderovali moderátor České televize Richard Samko a Diana Kobzanová. O hudební vystoupení se postaral 4TET Jiřího Korna a romská kapela Terne Čhave.