MISS POD LUPOU: Postavu nemám zadarmo, říká Langmannová

O životě před Miss a mém prvním vztahu

Než jsem se stala Českou Miss, studovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci a bydlela na vysokoškolské koleji. Takže klasický studentský život. Byla jsem závislá na svých rodičích, tím pádem i nesamostatná. Již tenkrát jsem si přivydělávala modelingem. Měla jsem dlouholetého přítele, bez kterého jsem si nedovedla představit život. S Tomášem jsme spolu začali chodit pět let před soutěží a byli jsme spolu i další dva roky po soutěži. Takže se nedá říct, že by náš vztah soutěž neustál. První láska je sice nádherná, ale bohužel málokdy vydrží.

Jak mi soutěž Miss změnila život

Můj život se po vítězství v soutěži úplně obrátil vzhůru nohama. Ze dne na den jsem se přestěhovala do Prahy a plnila všechny povinnosti, které k vítězství v Miss patří. Z obyčejné holky z Moravy se stala mediálně známá osoba a s tím jsem tehdy neměla žádnou zkušenost. Byla jsem hozená do vody a nezbývalo mi nic jiného, než začít plavat. A to hodně rychle. Ze začátku to bylo docela náročné, protože moje rodina byla daleko a já jsem se musela spoléhat jen sama na sebe. Užívala jsem si ale každý den. Splnil se mi velký sen a patří to určitě k jednomu z nejkrásnějších období. Když se mě dnes někdo ptá, jestli bych to udělala znovu a přihlásila do soutěže Miss, tak říkám, že stoprocentně ano.

O mém vztahu a budoucnosti

Ondru jsem potkala v Karlových Varech na filmovém festivalu a jsme spolu necelé tři roky. Největší radost mi udělá, když mi něco dobrého uvaří, je výborný kuchař! Velmi se mi na něm líbí jeho životní optimismus, který i mně dodává sílu. A co mi na něm vadí? Nad tím jsem přemýšlela asi deset minut, ale nic mě nenapadlo. O společné budoucnosti se samozřejmě bavíme, ale rozhodně nejsme typy lidí, kteří by měli přesně naplánovanou svatbu, první dovolenou v Chorvatsku, první dítě, druhou dovolenou v Chorvatsku a podobně. Život bereme s určitou lehkostí a do ničeho se nenutíme. Jsme spolu šťastni a to je pro nás to nejdůležitější. Děti bych určitě chtěla, ale myslím, že ještě pár let si na ně ráda počkám. Zatím bych se ráda věnovala modelingu.

Jak pomáhám charitě

Vždycky jsem měla jasno v tom, že člověk by měl pomáhat těm, kteří v životě neměli takové štěstí. Proto se snažím využívat svého jména k podpoře nejrůznějších charitativních akcí, nadací a sdružení. Spolupracuji například se sdružením Slunce dětem, Kapkou naděje nebo Nadací Terezy Maxové. Do budoucna uvažuji i o založení vlastní nadace, ale zatím je předčasné o tom mluvit.

Jak se udržuji v kondici

Krásná postava rozhodně není zadarmo, zvláště to poznávám s přibývajícím věkem. Navíc strašně ráda jím, proto se to snažím kompenzovat alespoň sportem. Naštěstí to pro mě není takový problém, protože sport a všeobecně pohyb patří k mým nejoblíbenějším aktivitám. Pravidelně navštěvuji sportovní centrum, kde ráda využívám nejrůznějších studiových hodin jako zumba, spinning, aerobic, oblíbila jsem si také cvičení na přístroji Power Plate. Často společně s přítelem navštěvujeme i lekce thaiboxu trenéra Marka Lončáka.

Jak vypadá můj den a moje povinnosti

U mě neexistuje běžný den, protože každý den je naprosto odlišný. A přesně to mě na životě baví, žádný stereotyp. Pracuji jako modelka převážně v zahraničí. Nejčastěji jezdím do Německa, Rakouska, Itálie a Španělska a například v dubnu se chystám na několik týdnů do Barcelony. Občas je to náročné, ale zatím mě tento styl života baví a naplňuje. Dále připravuji kurzy pro začínající modelky a právě teď dokončuji přípravy na další ročník modeling campu Renaty Langmannové. Nově a velmi aktivně spolupracuji s Českou zbrojovkou a čeká mě mnoho akcí zaměřených právě na zbraně a zbrojní průmysl. Nesmím zapomínat také na školu. Čtvrtým rokem studuji Policejní akademii a brzy mě čeká další zkouškové období a postupová státnice. Průběžně se podílím i na různých charitativních projektech.