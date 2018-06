Miss Putnářová: S Jandovou na kafe nepůjdu, ale stát vedle ní dokážu

"Je to můj dobrý kamarád, poznali jsme se ještě přes jiného kamaráda," udělala hned jasno ve vztahu mezi ní a mladíkem. Bez problémů se díky němu podívala například na Media party v Poštovním dvoře, kde dostává každoročně prezident festivalu Jiří Bartoška cenu od novinářské obce. Tentokrát to byl filmový Oscar, kterého mu předala filmová kritička Mirka Spáčilová.



Eva Zaoralová a Jiří Bartoška

Ve Varech se dvojice zdržela až do konce, v Praze se totiž prý vůbec nic nedělo. "Všichni byli tam, tak jsme taky přijeli. Teď mě čeká dovolená s miss v Egyptě, kde je asi sedmdesát stupňů, což bude hodně nepříjemné. Na programu jsou ale různé vodní sporty, potápění a tak dále, tak bychom to snad měly všechny zvládnout," míní Putnářová.

Tak trochu přežít bude muset i pobyt s kolegyněmi, se kterými si v rámci bojů o korunku krásy příliš nesedla. Mluvilo se o nevraživosti mezi ní a královnou krásy Zuzanou Jandovou, ale i dalšími finalistkami miss.



Vítězky Miss ČR 2008 Zuzana Putnářová, Zuzana Jandová a Romana Čechovská

"Nevím, proč jsem si to vysloužila. Ale když pozoruju vývoje vztahů mezi holkama a vidím, jak některé byly kamarádky a teď už nejsou, ničemu se nedivím. Problémy dělat nikomu nebudu. Se Zuzkou nejsme asi takové kamarádky, abychom si šly popovídat na kafe, ale jinak nemám problém se s ní objevit někde pracovně nebo soukromě. Chodíme třeba společně na výuku golfu, máme stejného trenéra. Všichni to staví do pozice, že já vedle ní vůbec nedokážu být, což není pravda. A ona? Myslím, že se obě dovedeme chovat profesionálně, takže i z její strany je to stejné. Každá hlavně jdeme svou cestou," dodává vicemiss.

Její cesta vede například hlavně po vzdělávací ose. Zrovna úspěšně složila bakalářské zkoušky na Vysoké škole ekonomické, obor mezinárodní obchod a zdá se, že pro další studium získá dokonce stipendium.