Miss Putnářová: Láká mě moderování

Mezinárodní porota Zuzanu 1. května pasovala ve více než dvacetičlenné konkurenci na držitelku nového titulu Miss European Union 2004, za ní se umístily zástupkyně Maďarska a Německa.

"Byly tam i slzičky štěstí, těm jsem se neubránila," přiznala osmnáctiletá Ostravanka, krátce po vyhlášení soutěže, která se konala v Budapešti.

"Maďaři soutěž prožívali. Lidé nám mávali, když jsme šli na prohlídku města, zastavovali nás a přáli hodně štěstí," vzpomíná na srdečnou atmosféru studentka gymnázia.

Její jméno má svou váhu

Do dějiště soutěže se každopádně nedostala náhodou. Její jméno má totiž za hranicemi České republiky svou váhu. Zuzana je majitelkou titulů Miss Bikini International ze soutěže na Maltě, Miss Cosmopolitan z klání Miss Tourism v Malajsii a teď přidala Miss European Union.

Po soutěžních a modelingových molech se pohybuje už od svých čtrnácti let. Dosud nikdy se však jejímu šarmu porotci neklaněli tolik, jako v posledním roce. Čím to? "Netuším, je to možná je krásný sen, který se mi zdá. Nechci se z něj ale probudit!," říká ostravská kráska.

Dušan Fadler, prezident tuzemské Asociace modelingových agentur, je konkrétnější: "Zuzana je dnes jednou z největších českých nadějí pro světové soutěže krásy. Je charismatická, přirozeně krásná, inteligentní a cílevědomá."

Na Miss ČR je ještě čas

Otázkou zůstává, proč se ve světě úspěšná krasavice dosud neprezentovala na tuzemské soutěži o titul národní Miss. "Nespěchám. Ráda bych se sice soutěže v budoucnu zúčastnila, zatím ale využívám možnosti sbírat zkušenosti jinde," tvrdí osmnáctiletá studentka a dodává, že když před rokem poprvé vyjela do světa, žádný úspěch nečekala: "Letěla jsem na Maltu poznat, jak to na velkých soutěžích chodí. Všechno pro mě bylo nové, s žádným výsledkem jsem nepočítala. A ona z toho byla vítězná korunka!"

Zuzanu láká diplomacie a moderování

Krasavici "ze srdce Evropy" čeká za rok maturitní zkouška. Po jejím složení se chce vydat na diplomatickou dráhu. "Chtěla bych studovat diplomacii či zahraniční obchod. Bez vysoké školy určitě zůstat nechci. A také by mě lákalo například moderování v televizi," prozradila Zuzana v on-line rozhovoru.

Na frekventovanou otázku, zda má přítele, pak odpovídá plně v duchu diplomatické mluvy: "Je jeden člověk, s kterým je mně dobře. Víc ale neprozradím."