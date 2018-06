Miss Průšová: Datum svatby neměním, ani kvůli Marešovi

O samotných šatech však nechce nic říct, aby se to nedozvěděl ženich, kterým je Vladimír Konvalinka, multimilionář a podnikatel vlastnící několik autovrakovišť.

"Prozradím jen to, že šaty nebudou úplně bílé, zvolila jsem barvu šampaňského." Kateřina bude mít při obřadu - jak velí pověry - také něco nového, něco půjčeného a něco modrého. "Nové budu mít prádlo, šperky budou půjčené od kamarádky a modré budu mít podvazky," upřesnila.

Nejčastější otázkou, kterou prý nyní dostává od přátel, je, proč se vlastně rozhodla vdát. "Je fakt, že se spousta mých známých diví, proč jsme se rozhodli do toho praštit. Žijeme spolu už dva roky a klape nám to perfektně, oba jsme si přáli být manželé, tak proč ne? Myslím, že by nám to mělo vydržet, nebude to přece žádné manželství na zkoušku, tu už máme za sebou," dodala se smíchem Průšová.

Zamilovaný pár si přeje mít děti, ale podle mínění nevěsty se o ně zatím nepokouší. "Ještě je pár let čas, ale bez vlastních dětí si život opravdu nedovedu představit. A protože mám sestru, tak bych asi nechtěla mít jedináčka. Ale uvidíme," dodává Průšová.