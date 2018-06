VIDEO: Miss Prima křivky se chystá na finále, vítězku vybere i John

Ze všech přihlášených vybrala porota 12 finalistek, které se budou ucházet o korunku 13. září v divadle Hybernia v Praze. Šéfem poroty je Radek John, který se účastnil i minulého ročníku. „Nesnáším kult hrozně hubených dívek, který žene naše dcery do stresu a ta upravená tělíčka počítačem, kdy normální české holky toho nemohou dosáhnout," řekl John.

Jako porotce bude klást při výběru největší důraz na charisma a inteligenci dívky. „Já hledám jednak oči a jednak když se z úst line něco, co je zajímavé, co je originální a co stojí za to poslouchat. Protože je spousta krásných holek, které nestojí za to poslouchat," řekl.

Favoritku zatím nemá, protože dívky se postupem času mění. „Je zajímavé, jak s tou soutěží rostou. Já zažil casting, první soustředění a druhé soustředění a ty slečny a dámy na sobě obrovsky pracují, takže to, co předvedly na castingu, je třetina toho, co předvedou na finále," dodal John.

Korunku nové Miss Prima křivky předá loňská Miss Full Of Beauty Theresa Canti, jež se díky soutěži stala plus size modelkou a změnila svůj život. „Začala jsem se o sebe víc starat, víc o sebe pečovat. Začala jsem třeba posilovat, protože i plus size modelka musí mít tu postavu zpevněnou, aby na mole všechno vypadalo tak, jak má," řekla Canti.

Vítězka soutěže bude mít zajištěnu smlouvu s agenturou Plus Size Models, která chce dívky dostat i do světa.