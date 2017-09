Soutěž krásy pro baculky. Kromě sebevědomí si procvičují i sebeobranu

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Ve světových městech jako New York nebo Berlín už jsou přehlídky s plus size modelkami běžné. Česku se však fenomén plnoštíhlých krásek na molech dlouho vyhýbal. Zato se soutěžemi krásy se v našich končinách před lety roztrhl pytel.

„Třeba Miss hasička, Miss ohňostroj, Miss Šumava a další, jenže všechno to byla hubená děvčata. Ale když vyjdete na ulici, nevidíte přeci pouze štíhlé dívky. Jsou tam normální ženy krev a mlíko a je jich většina,“ vzpomíná Markéta Zámyslická, jak se v její hlavě před více než pěti lety zrodil nápad uspořádat soutěž pro ženy, které sice mají k mírám 90-60-90 daleko, ale přesto jsou krásné a mají co ukazovat. A tak vznikla Miss Prima křivky. Její pátý finálový večer hostí 19. září Branické divadlo v Praze.

Drsné životní příběhy

Soutěž Markéty Zámyslické má navíc jeden docela zásadní rozměr. Krom toho, že dává prostor baculkám a zvyšuje v Česku povědomí o plus size modelingu, funguje pro finalistky do jisté míry také jako překvapivě účinná terapie.

„Jejich životní příběhy jsou mnohdy hodně drsné. Dívky si z větší části zažily šikanu ve škole. Někde to museli řešit rodiče, někde pomohl přestup na jinou školu. Není výjimkou, že si také zažily šikanu od rodiny nebo od partnerů, což je nejčastější,“ říká Zámyslická.

Není tedy pravda, že se soutěž hemží ženami s přebujelým sebevědomím a nedostatkem soudnosti. Nosit své plné tvary s pýchou a grácií se uchazečky o titul královny krásy teprve učí. Až v průběhu několika soustředění je vidět, že dámy získávají sebevědomí a je znát určitý pokrok.

„Na casting většinou přicházejí nejisté a rozklepané. Na prvním soustředění také ještě pořádně netuší, do čeho to naskočily,“ říká ředitelka soutěže. A vysvětluje, proč je cesta do finálového večera tak náročná. „Vůbec je nešetříme. Například už při práci s choreografem dostávají neskutečně zabrat. Stejně jako kdyby vážily padesát kilo. Ze zkoušek chodí s propoceným ručníkem,“ líčí.

Podpatky? Těžký úkol

Samozřejmostí jsou zpevňovací cvičení. Ač se to nemusí zdát, tak faktem je, že každá plus size modelka musí být pevná – nezávisle na tom, že má kila navíc. Pokud si tedy někdo představuje, že v rámci příprav na finále dámy leží v polštářích a znásobují svá kila, nemůže být pravdě vzdálenější.

Učí se také správně chodit na přehlídce, což je pro ženy s nadváhou na vysokých podpatcích, na něž nejsou zvyklé, poměrně nelehký a bolestivý úkol. A musí se také prezentovat slovem. Do finálového večera, ke kterému vedou dlouhé měsíce příprav, pak nastupují už jako sebevědomé modelky.

Už se nenechá bít partnerem

„Měli jsme v jednom z předchozích ročníků úžasné usměvavé děvče z Moravy. Jenže nám na soustředění jezdila s modřinami,“ vzpomíná Zámyslická.

Tehdy jí to nedalo a zeptala se ženy napřímo, zda ji doma partner bije. Podle rozmístění a četnosti podlitin bylo jasné, že svou nešikovností si zranění určitě nezpůsobila. Mladá žena přiznala, že je skutečně obětí domácího násilí. Pak ale přišlo něco nečekaného.

„Součástí soustředění jsou kurzy sebeobrany. Téhle ženě to neuvěřitelně pomohlo, protože se naučila od naší lektorky několik chvatů. Když potom přijela domů a muž na ni vztáhl ruku, prostě ho složila. Po skončení soutěže se rozvedla. Dnes je čerstvě zamilovaná a nic jí nechybí, ačkoli se modelingu po soutěži nikdy nevěnovala. Pomohlo jí to zkrátka jinak,“ popsala Zámyslická jeden z příběhů, který se jí obzvláště dotkl.

Změna jídelníčku, ztráta kil

Mnozí soutěž napadají s tím, že propaguje nadváhu, a tedy i nezdravý životní styl. Osudy mnoha finalistek z předešlých ročníků jsou ale důkazem, že je tomu spíše naopak. Po řadě boubelek se totiž slehla země. Respektive nikoli po nich samotných, ale po jejich nadbytečných kilogramech.

„Děvčata z minulých ročníků sleduji občas na sociálních sítích a u mnohých z nich vidím, jak na sobě začaly makat. Změnily jídelníček, upravily si stravu a některé boubelky doslova zmizely. Ale jsou spokojené a šťastné,“ usmívá se Zámyslická.

Letošní finalistky. Soutěžící dívky a ženy spolu s porotci a organizátory. Vlevo uprostřed v podřepu ředitel Branického divadla Václav Čížkovský, lektorka chůze Theresa Canti, organizátorka Markéta Zámyslická a klečící předseda poroty Radek John.

Jedním z pilířů finálového večera je oblíbená volná disciplína. Zámyslická dbá na to, aby byla co nejpestřejší, a tak má na pódiu své místo například stand-up vystoupení. Co oproti tradičním soutěžím krásy chybí, je promenáda v plavkách. Z prostého důvodu – dívky by se ve svůj velký večer měly cítit co nejlépe. Mnohé z nich už jsou navíc zasloužilé maminky, protože soutěž nemá oficiální věkové limity.

„Něco takového bych jim nemohla udělat. Měli jsme i možnost získat velkého sponzora, ale jeho podmínka byla prezentace prádla na finalistkách. Odmítla jsem to, protože holky nechci do ničeho nutit. Už se stalo, že po soutěži se některé staly třeba tváří kampaně na spodní prádlo, ale udělaly to, protože chtěly, ne protože musely,“ vysvětluje Zámyslická.