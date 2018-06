NOVÁ MISS POD LUPOU: Chlebovská poprvé vystavila křivky a pak zazpívala

V JAKÉM PROSTŘEDÍ JSEM VYRŮSTALA

Vyrůstala jsem v dobrém rodinném prostředí, myslím si, že mě rodiče vychovali dobře a doufám, že se nemají za co stydět. A co se týče prarodičů, platí to samé. Nemůžu si na výchovu stěžovat.

MOJE SESTRA

Mám sestru, která je starší o rok a půl. Ona je spíš na vzdělání, studuje veterinu v Brně.

HRY NA MODELKU

Když jsem byla malá, pořád jsem si hrála na modelku i na missku spolu se sestrou. Jinak v modelingu se pohybuju druhým rokem, objevila mě Karolína Bosáková. V její agentuře také působím.

MODELING V ZAHRANIČÍ

Je pravda, že jsem byla jako modelka měsíc ve Španělsku. Neříkám, že mě práce v cizině úplně neláká, ale že by to bylo něco vytouženého, to zatím ne. Takhle jsem spokojená.

KAMARÁDKY MEZI KOLEGYNĚMI

Neříkám, že rivalita nebyla, ale bylo tam pár holek, se kterými jsem vyšla, a teď můžu říct, že jsme kamarádky. Všechny jsme se ale vzájemně respektovaly.

KDY JSEM SE V MISS ZAPOTILA

Náročnější byla výběrová kola, byla jsem hodně nervózní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale samotné finále jsem si opravdu užívala, stejně jako soustředění, i když bylo psychicky i fyzicky náročné.

CO KDYŽ MODELING NEVYJDE

Ráda bych se uplatnila v hudebním průmyslu, ale nevím, na kolik je to pravděpodobné. I proto studuju Ostravskou univerzitu, kde jsem se zaměřila na hudební výchovu. Jsem na pedagogické fakultě, tudíž pokud se mi podaří vystudovat, v což pevně doufám, bude ze mě učitelka.

PROČ BÝT UČITELKOU

Asi to máme v genech, maminka je učitelka a učitelkou byla i babička.

KTERÉMU RODIČI SE SVĚŘUJI

Asi jak v čem. K tatínkovi mám blíž, pokud jde o sport, protože dělá rozhodčího, s mámou zase občas řeším oblečení.