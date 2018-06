MISS POD LUPOU: Svůdná Věrná je partnerovi věrná i po soutěži

autoři Redaktor: Eva Čerešňáková Fotografie: Lenka Hatašová Make-up: Monika Navrátilová

JAK JSEM ŽILA PŘED SOUTĚŽÍ MISS

Žila jsem velmi podobně jako moje kamarádky a spolužačky. V Uherském Hradišti jsem se aktivně věnovala sportu, studovala sportovní školu se zaměřením na atletiku, běhala jsem dlouhé tratě a skákala do výšky. Při střední škole jsem už lehce nahlédla do světa modelingu, ale jezdit do Prahy na castingy či na práci bylo složité. Rozhodla jsem se odsunout modeling na později. Až do odchodu do Prahy před dvěma a půl lety kvůli vysoké škole jsem bydlela s rodiči a starším bratrem Tomášem v rodinném domku v Kudlovicích, věnovala jsem se studiu, sportu, angličtině, psovi, rodině a každé léto jsem jezdila na brigády do zahraničí.

JAK SE ZMĚNIL MŮJ ŽIVOT V UPLYNULÝCH DVOU LETECH

Celý průběh soutěže byl velkou zkouškou a všechny přípravy byly poměrně náročné. Během krátké doby jsem potkala mnoho známých tváří a osobností, které jsem znala jen z televize nebo časopisů. Díky soutěži miss jsem získala nové kontakty a také kamarádku Anetu Vignerovou, se kterou se navštěvujeme dodnes. Dnes jsem ráda, že jsem se soutěže miss zúčastnila, i když průběžně proběhly větší změny ve vedení.

JAK SE MI ŽIJE V PRAZE

V podstatě žiji normální život i v Praze - chodím pořád se stejným klukem (smích), koupili jsme si v loňském roce krásný byt, pořídili jsme si roztomilého pejska, stále studuji na vysoké škole a průběžně se věnuji modelingu, focení a přehlídkám. Občas vyrazíme s Radimem do společnosti, kde potkáváme české celebrity a už vlastně některé naše kamarády. Jindy si zajdeme někam s naší partou nebo třeba hrajeme oblíbenou hru Aktivity, dáme si drink a dobré jídlo nebo jdeme rádi do kina. Když se objeví zajímavá příležitost, ráda přijmu pracovní nabídku na krátkou cestu do zahraničí a víkendy, které jsou volné, jezdíme za našimi rodiči. Jediné, co se po soutěži změnilo, je pocit, že věci, které se mi předtím zdály nemožné, tak se mi zdají možnější. V Praze mám fajn zázemí a cítím se tu už víc doma než na Moravě.

PROČ MI VZTAH S PARTNEREM RADIMEM KVETE I PO SOUTĚŽI

Krátce před soutěží se ke mně přítel nastěhoval a po finále se u nás nezměnilo vůbec nic. Musím přiznat, že jsem vlastně byla ráda, že mám doprovod na různé společenské akce (smích)… Partner mě podporuje a vždycky podporoval, takže co se týká miss nebo modelingu, tak jsme kvůli tomu nikdy žádný problém neměli. Ani je zbytečně nevyhledáváme a vždy jsem pevně stála nohama na zemi.

JAK VYPADÁ MŮJ BĚŽNÝ DEN

Záleží, jak kdy… Bylo období, kdy jsem hodně cestovala, tak to jsem doma jen vybalila a přehodila kufry a jela dál. Ale jinak takový normální den vypadá asi tak, že se vzbudím a od té doby, co máme pejska, tak celkem brzy. Jdeme na procházku, posnídám, potom když mám školu, tak jedu do školy, nebo na casting. Záleží to na okolnostech, protože modeling je práce, která není pravidelná. Pak přijedu domů a uvařím oběd. Vaření je můj koníček, tak vařím téměř každý den, pokud je to možné a mám čas. Odpoledne jdeme na procházku, ale když mám práci nebo nějakou přehlídku, tak trávím den prací. Večer udělám večeři, pustíme si nějaký hezký film a jdu spát. Můj den se ale nedá nějak pravidelně popsat, protože občas mám práci v zahraničí a není to žádný stereotyp.

JAK SI UDRŽUJU PLOCHÉ BŘÍŠKO

Chodívala jsem cvičit do posilovny, ale už delší dobu to flákám. V létě si ráda jdu zaplavat a na kolečkové brusle a co se týká stravy, tak to je u mě hrůza, jsem úplný barbar. Jím úplně všechno, miluji svíčkovou, maso i dorty a diety nedržím, i když bych občas měla. Někdy, když je to opravdu potřeba, tak si dám takovou týdenní očistu, kdy se snažím pít více vody, jíst více ovoce, nejíst velké porce a omezím sladkosti. Asi začnu s očistou hned zítra, po těch Vánocích je to potřeba. Myslím si, že člověk by měl jíst všechno, ale jen ve zdravé míře.

JAKÝ MÁM VZTAH K CHARITĚ

Charitu podporuji téměř vždy, pokud zrovna nejsem někde pryč. Když mě někdo o podporu nebo účast požádá, ať už je to přehlídka nebo focení, snažím se pomoci dobré věci a těším mě to, že mohu někomu nebo něčemu pomoci. Dělám to ráda, i když je to někdy fyzicky i časově náročné. Ono to totiž není tak jednoduché, jak si každý myslí, a přála bych všem, aby si přehlídku nebo focení někdy vyzkoušeli a poznali, co to obnáší.