MISS POD LUPOU: Soutěž můj vztah s přítelem upevnila, tvrdí Budková

Kdy jsem začala s modelingem

Modelingu jsem se začala věnovat až po účasti v soutěži Česká Miss 2009. Tehdy mi bylo čerstvých osmnáct let, modelingu se tedy věnuji necelé tři roky. Práce modelky mě baví, díky ní jsem procestovala kus světa, získala nové známé a hlavně zajímavé zkušenosti.

Jak mi jde práce modelky

V současnosti u mě převládá práce v zahraničí, a to zejména v Německu, protože práce je tam samozřejmě lépe placená a velmi často je i přístup klientů lepší a příjemnější. Mrzí mě, že se mi občas stává, že práci musím kvůli škole odmítnout. Semestr mi už skončil a já se teď připravuji na slovenskou soutěž Face of the Year 2011, která se koná v červnu. Mezi své největší úspěchy řadím určitě zisk titulu Miss Photogenic z téměř devadesáti soutěžících na mezinárodní soutěži krásy. Nedávno jsem také na severu Německa fotila na pláži zimní kolekce, to bylo celkem vtipné, oblékat se v teple do svetrů a kabátů.

Kdo mě přihlásil do Miss

Do soutěže Miss mě přihlásila mamka, která mi to oznámila den před castingem. Byla jsem za to vlastně ráda, jelikož jsem se díky tomu neměla čas stresovat třeba měsíc, na castingu jsem se pak cítila velice dobře. Ani jedna z nás ale nečekala, že bych mohla bez zkušeností postoupit do semifinále. O to větší překvapení byl postup do finále a následné získání titulu I.Česká vicemiss 2009. Velkou změnou po soutěži u mě byl vstup do světa modelingu, kterému jsem se předtím nevěnovala.

Čím jsem chtěla být jako malá a čím dnes

Jako malá jsem chtěla být princeznou a korunku jsem už získala, tak se mi to vlastně splnilo. Ale vážně, jelikož mám velice ráda děti, tak jsem se rozhodla studovat Pedagogickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze. Mám za sebou první rok, ale zjistila jsem, že to asi není úplně obor, který mě zajímá a baví. Zvažuji přestup na Arts Management a v budoucnosti bych se nebránila působení v oblasti komunikace nebo public relations.

Jak změnila Miss můj vztah

V době soutěže jsem se svým partnerem byla již více než rok a náš vztah trvá dodnes. Jsme spolu tři a půl roku a nemůžu si ho vynachválit. Je prostě skvělý a ve všem mě maximálně podporuje. Nemyslím si, že by titul nebo modeling náš vztah ovlivnil. Spíše si myslím, že ho ještě upevnil. Přítel sice žije v Táboře, odkud pocházím i já, ale vidíme se často. Jezdí za mnou do Prahy a já, pokud nemám zrovna práci, jezdím na víkendy a někdy i přes týden domů. A co mi na něm vadí? Snad jen to, že občas má svoji pravdu, přes kterou vůbec nejede vlak.

Jaké mám ráda muže

Jsem zamilovaná do svého přítele, takže po ostatních chlapech nekoukám, ale obecně asi můžu říct, že mám ráda charizmatické muže se smyslem pro humor. Také je důležité, aby o sebe pečovali a byli upravení. Naopak nesnáším arogantní a sobecké muže nebo frajery.

Jak o sebe pečuji

Autoři Redaktor: Eva Čerešňáková Fotografie: Lenka Hatašová Make-up: Monika Navrátilová Fotografováno ve Fivestarmalostranská

Musím se přiznat, že skoro vůbec nechodím cvičit. Jsem strašně líná, než se odhodlám jít do posilovny, tak už je zavřená. Diety nedržím, protože moc ráda jím. Občas zajdu do bazénu, na lymfodrenáž a hlavně se snažím jíst pravidelně. Zatím to pro udržení linie stačí, ale chci se polepšit. Třeba v zimě jsem po zkouškovém období přibrala, ale nemám problém to dát dolů. Jednoduše více cvičím a kvalitně a pravidelně se stravuji. Tu svoji lenost samozřejmě nesnáším, ale mám ji asi od přírody.