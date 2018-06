MISS POD LUPOU: Jsme o hladu, kritizuje český modeling Smatanová

AUTOŘI Redaktor: Eva Čerešňáková

Fotografie: Lenka Hatašová

Make-up: Monika Navrátilová

O MÉ RODINĚ A ZÁZEMÍ

Sice jsem se narodila v Praze, ale vyrůstala jsem v Mariánských Lázních, kde jsem vystudovala Hotelovou školu, obor hotelnictví a turismus. Pár měsíců jsem bydlela v Německu. Dva roky v Praze, pak střídavě v naší metropoli a s rodiči a mladší sestrou v Kochánkách u Benátek nad Jizerou.

VZTAHY A LÁSKY

V průběhu soutěže jsem měla vztah, ale nevydržel. V tom vztahu jsme měli problémy už před Miss a účastí v soutěži se rozchod spíše jen urychlil. Nyní mám partnera, se kterým jsme se znali už před Miss ČR, a jsem s ním šťastná. Když jsme se dali dohromady, tak věděl, do čeho jde, co má práce obnáší, proto to respektuje a chápe. Ale myslím si, že kdyby mu nevadily přehlídky v prádle, kdy se vystavuji polonahá, asi by nebyl normální.

JAK JSEM ŽILA PŘED SOUTĚŽÍ MISS

Před soutěží Miss jsem chodila do práce, z práce domů nebo do školy. Pracovala jsem i o víkendech, proto jsem kromě školy a povinné praxe neměla skoro na nic jiného čas. Musím říct, že život se mi po získání titulu vicemiss úplně změnil. Z klasického zaměstnání jsem odešla a začala jsem se živit pouze modelingem.

PROČ MĚ MODELING NAPLŇUJE

Díky této profesi jsem jako modelka mohla poznat Čínu, Dubaj, Německo, Rakousko, Itálii, Španělsko, Švýcarsko i Francii. Hodně jezdím i na Slovensko a po České republice. Modeling v zahraničí u mě převládá a snažím se využívat jednotlivých příležitostí, protože práce v zahraničí je samozřejmě mnohem lépe placená. A naschvály nebo trapasy? Naschvály jsem naštěstí nezažila, ale jako každé modelce se mi podařilo při přehlídce vyzout botu, zakopnout o šaty, jednou mi špatně zapnuli kabát a na mole se mi rozevřel, ale pod ním jsem naštěstí měla spodní prádlo, stalo se mi to ale i se šaty, to bylo horší...

CO MI VADÍ NA ČESKÉM MODELINGU

Vadí mi přístup a finanční ohodnocení. Člověk je navíc celý den většinou o hladu a nají se až večer. Od mala jsem byla zvyklá na pravidelnou stravu. A nátlaky na dosažení předem daných proporcí mi přijdou hloupé. Je to nezdravé i pro normální děvčata, která si z toho berou velmi špatný příklad.

JAK POMÁHÁM JINÝM

Pokud jsem zrovna v České republice, ráda pomáhám a charitativní akce podpořím. Chodím charitativní přehlídky a zúčastnila jsem se projektu Běh pro život, jehož výtěžek šel na nadaci Krtek. Konkrétně v loňském roce šly peníze na výzkum léčby rakoviny dětských pacientů. Posílám i dárcovské SMS, občas si kupuji charitativní srdíčka. Neříkám, že se zapojuji vždy do všeho, ale pokud můžu, tak se snažím pomoci všude, kde je to zrovna potřeba.

JAK O SEBE PEČUJI

Většinou je to hodina v koupelně, když beru sprchu, líčení, fénování, česání… Jsou i dny, kdy si jen vyčistím zuby, stáhnu vlasy do culíku, obléknu se a jdu, v tom je výhoda vesnice (smích). Co se postavy týká, diety nedržím, protože si nerada něco odpírám. Pravidelně navštěvuji salon na Barrandově, kde se o mě kompletně postarají. Posilovny moc v oblibě nemám, raději si jdu zaběhat, nebo posiluji doma.

JAK SE MI FOTILO PRO Revue iDNES.cz

Focení bylo zajímavé, protože v lednu jsem byla na malém zákroku (na zádech), který si vyžádal dva týdny doma. V den focení jsem byla na vytažení stehů a hned z nemocnice jsem jela na plac. K tomu jsem měla horečku, kašel a rýmu, byla jsem sice unavená, ale i tak to bylo moc fajn a doufám, že na fotkách není nic poznat.