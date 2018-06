MISS POD LUPOU: Sexy Veronika Pompeová stále čeká na toho pravého

Jak vzpomínám na soutěž Miss

Na miss ČR vzpomínám ráda a s nostalgií. Byla to šance a navždy to bude můj největší zážitek v modelingu. Pamatuji si ten krásný pocit a napětí, kdy v sále tleskalo šest set lidí, finále sledovalo přes milion televizních diváků a dodnes slyším, jak mi bušilo srdce při vyhlašování. Na vítězství jsem tehdy tipovala Katku Sokolovou a brala jsem to jako zkušenost. Počítala jsem s tím, že když se to nepovede, svět se nezhroutí. To je podle mě nejlepší postoj. Diváci totiž vycítí, když se někdo moc snaží, a spíše je to odradí.

Jak mě titul vicemiss změnil

Povahově jsem pořád stejná, svoje hodnoty jsem určitě nezměnila. Dá se ale říct, že jsem samostatnější, více si věřím, nebojím se komunikace s novými lidmi. Dříve jsem měla odstup, ale teď na sobě pociťuji, že jsem otevřenější. Ale asi to bude i věkem a tím, že se v Praze cítím skoro jako doma. Po těch letech už to pro mě není cizí prostředí.

Jak vzpomínám na Japonsko

Byla pro mě čest, že jsem mohla reprezentovat Českou republiku na soutěži Miss International v Japonsku. Mezinárodní soutěže mají jinou atmosféru, člověk se seznámí s dívkami z různých koutů světa a zažije spoustu věcí. Finálový večer byl opravdu dojemný. Stovky lidí mávaly v hledišti vlajkami a já jsem cítila hrdost na to, že jsem právě já mohla reprezentovat Česko.

Autoři redaktor: Eva Čerešňáková fotograf: Lenka Hatašová make-up: Kamila Šimánková

Co pro mě znamená modeling

Modeling dělám od 17 let a dalo by se říct, že moji kariéru rozjela soutěž Miss Eurosport, kterou jsem vyhrála v roce 2003. Přibližně od té doby se modelingu věnuji, ale spíše fotomodelingu, protože jsem menší. Občas přijímám zajímavé nabídky na focení, ale není to vůbec jednoduché skloubit s prací. S nástupem do práce jsem modeling musela odsunout na druhou kolej, ale ještě jednou bych se tento rok chtěla podívat do Milána – uvidím, jak mi bude přát štěstí na práci. Focení mě baví, pokaždé z modelky udělají někoho jiného. Je to vlastně taková hra a vždycky jsem zvědavá na finální výsledek. Lidi si často říkají, co může být na focení těžkého, ale celé focení může být pěkná dřina, i když třeba modelka leží jen na pláži. Kolikrát dohlíží na práci samotný klient a všichni musí odvádět výbornou práci a tvořit tým.

Čemu se v současnosti věnuji

Pracovala jsem rok jako asistentka v jedné právnické firmě. Byla to zajímavá zkušenost a vlastně i můj první kontakt s prací mimo modeling. Asi to pro mě ale nebylo to pravé ořechové, protože momentálně si dávám pauzu a uvidím, kam mě štěstí zavede.

Jak soutěž ovlivnila mé vztahy

V době soutěže Miss jsem měla partnera. Po soutěži to vydrželo ještě asi tak půl roku. Myslela jsem si, že nás se ta takzvaná nemoc rozchodů týkat nemůže, ale přišla. V současnosti nemám vážný vztah a uvidím, kdy se ten pravý objeví. Myslím si, že svatbu a děti bych viděla reálně tak za čtyři, za pět let, ale život se nedá naplánovat. Prahu mám moc ráda, ale s dětmi bych tady žít nechtěla a raději bych s nimi jednou byla na Moravě. Přece jen je tam lepší vzduch, klid a prostředí.

Jak se udržuji v kondici

Mám poměrně rychlý metabolismus. Od dětství jsem byla vedená ke sportu - kolo, lyže, tenis, běh v přírodě a to všechno se na postavě kladně podepsalo. V Praze chodím do fitka, ale pravidelnost nezvládám. V pracovním týdnu pořád někde lítám, mám na sebe málo času, a pak si to samozřejmě vyčítám. Podle mě by měl každý sobě a svému tělu věnovat alespoň hodinku denně, ale v dnešní uspěchané době je to těžké.